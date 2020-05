Pau Donés, de Jarabe de Palo, aparece e impacta por su aspecto

El vocalista de la agrupación "Jarabe de Palo" reapareció en redes sociales para presentar una nueva canción, sin embargo fue su aspecto el que llamó la atención y sorprendió a sus seguidores.

Pau Donés emocionó con su regreso en plena cuarentena, pues también anunció su nuevo álbum e incluso estrenó video.

Su aparición causó revuelo pues, además de su sonrisa en el rostro y su contagioso positivismo, no ocultó los efectos de su batalla contra el cáncer.

Pau Donés fue diagnosticado con cáncer de colon. (Foto: Captura de pantalla)

En el clip Donés luce extremadamente delgado y desmejorado, pero sus ojos decaídos no le impiden seguir haciendo lo que más le gusta, cantar. Con mucha emoción el español anunció la primera melodía de su material llamado "Tragas o escupes", en el que trabajó por un año.

Pau sorprendió a sus seguidores ocn su aspecto. (Foto: Captura de pantalla)

"Si la vida te da palo, dame una guitarra y te canto una canción", expresó el artista en sus redes.

Recientemente también dedicó una canción para agradecer a los médicos su lucha en primera línea contra el coronavirus. El cantautor grabó el tema desde el balcón de su casa.

En un texto junto a su canción "Eso que tú me das", publicada hace unos días en Youtube, envió un fuerte y emotivo mensaje en momentos de incertidumbre y en el que mucha gente alrededor del mundo atraviesan serios padecimientos derivados del COVID-19.

"Estamos acostumbrados a ser escuchados, pero no a escuchar. Nos gusta mucho pedir y recibir, mucho más que dar y rara es la vez que damos sin esperar nada a cambio", inicia su texto.

“ Lo que me ha pasado últimamente es justo lo contrario, he recibido mucho sin pedir ni esperar nada. ” Pau Donés , Jarabe de Palo.

"Cosas buenas, muy buenas: cariño, afecto, respeto, amor de gente a la que conocía y a la que no. Muchos eran, como dice mi amigo Mikel Erentxun, "amigos desconocidos" que con sus palabras de aliento me hicieron superar momentos difíciles. Gente, supongo, que de todo tipo (amigos y desconocidos) que quisieron ayudarme y que precisamente por no conocernos, no esperaban nada de mi", escribió.

Así aparevió Pau Donés anunciando su material. (Foto; Captura de pantalla)

El autor de "La Flaca", anunció su retiro en 2019 para descansar, reponerse y centrarse en su familia. Pau fue diagnosticado en 2016 con cáncer de colon.

