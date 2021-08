"Las pistas de Blue" celebrará su 25 aniversario de esta forma

Los 25 años de la perrita más dulce y divertida de los niños, protagonista de “Las Pistas de Blue”, se celebrarán tirando la casa por la ventana, pues Nickelodeon anunció que hará una película.

La nostalgia invadirá a quienes crecieron buscando y encontrando el mensaje oculto detrás de las pistas listas para resolver los enigmas.

Al parecer las grabaciones de la cinta iniciaron a mediados de este año y la historia se basará en la visita a New York de Josh y Blue, donde audicionarán para un musical de Broadway.

El canal de televisión también anunció actividades especiales, incluyendo un video musical con el conductor actual, Josh Dela Cruz, y los presentadores que participaron en el programa anteriormente, Steve Burns y Donovan Patton.

La serie tuvo seis temporadas.

¿Cómo luce el primer actor de "Las pistas de Blue" Steve Burns ahora?

¿Cómo luce Donovan Patton?

Recuerda los primeros shows:

