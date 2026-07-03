El Portugal de CR7 vence 2-1 y despide a la Croacia de Modric del Mundial

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Cristiano Ronaldo sigue, Luka Modric dice adiós: Portugal remontó 2-1 en tiempo de descuento a Croacia este jueves en un choque de grandes emociones en Toronto y clasificó a los octavos de final del Mundial de 2026.

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La selección portuguesa batallará ahora por el pase a cuartos contra la poderosa España de Lamine Yamal, que más temprano apaleó 3-0 a Austria en Los Ángeles.

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Los croatas se fueron adelante con una anotación de Ivan Perisic en el minuto 53, pero el cuadro luso empató a través de su capitán CR7, de penal, en el 68', y dio la vuelta con un cabezazo del delantero Goncalo Ramos (90+4').

El Comandante, de 41 años, anotó su tercer tanto en Norteamérica y su undécima diana en las seis Copas del Mundo que ha disputado.

Cuando todo parecía consumado, el defensor Josko Gvardiol festejó en el 90+13', pero su tanto fue anulado, luego de que el árbitro Espen Eskas revisara la acción en el VAR y decretara un fuera de lugar.

Goncalo Ramos, que anotó el de la victoria, fue el jugador del partido por Sofascore. (Foto: Sofascore)

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Modric, en la que seguramente fue su despedida de la mayor cita del futbol, protestó la decisión al juez noruego, quien se mantuvo firme y acabó el largo partido en el minuto 118.

La mera presencia en el césped de CR7 y Lukita permitió establecer un nuevo récord, el de los primeros dos jugadores mayores de 40 años en enfrentarse en un partido de la Copa del Mundo.

Los excompañeros en el Real Madrid, club con el que ganaron cuatro Ligas de Campeones de Europa en seis temporadas, se dieron un caluroso saludo antes del pitazo inicial en el Estadio Toronto.

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La primera parte no estuvo a la altura de su legado en el balompié. Con escasa acción y emociones, los primeros 45 minutos parecieron reservarse para un segundo tiempo con aires de montaña rusa.

En el complemento no solamente se anotaron los goles, sino que el portero portugués, Diogo Costa, tuvo cinco atajadas determinantes que mantuvieron con vida a su equipo y a la carrera mundialista de su capitán.