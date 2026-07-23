Promueven el acceso responsable al crédito como herramienta de desarrollo

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Reuniendo a autoridades, especialistas y representantes del sector financiero, la Comisión de Inclusión Financiera (COMIF) integrada por el Banco de Guatemala, el Ministerio de Economía y la Superintendencia de Bancos realizó el encuentro "Avanzando hacia una mayor inclusión financiera: del acceso financiero al crédito responsable".

La actividad, que forma parte de las acciones de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), fue inaugurada por el presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala, Alvaro González Ricci; la viceministra de Asuntos Registrales del Ministerio de Economía, Sara Larios y el intendente de Administración Estratégica de la Superintendencia de Bancos, Julio Gálvez.

(Fotografía: Soy502)

Durante su intervención, González Ricci, destacó que el acceso responsable al crédito puede contribuir al desarrollo de los hogares, los emprendimientos y las micro, pequeñas y medianas empresas. Asimismo, resaltó la importancia de mantener la coordinación interinstitucional para continuar fortaleciendo la inclusión financiera en el país.

La jornada abordó el crédito como camino hacia la prosperidad; el papel de la innovación y la inteligencia artificial frente a los cambios tecnológicos del sector financiero, la experiencia de Colombia en la transformación de su ecosistema de inclusión financiera y nuevas soluciones de financiamiento para emprendimientos y MIPYMES en Guatemala.

Las presentaciones estuvieron a cargo de Leila Viana Teixeira, experta en riesgo de crédito para Latinoamérica y el Caribe; Camila Quevedo-Vega, especialista senior del sector financiero en CAP; Yeimy Lorena García Simbaqueva, de Banca de las Oportunidades; y Saúl Morales, asesor de la Unidad de Fortalecimiento al Emprendimiento del Ministerio de Economía.