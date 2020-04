Prueba a hacer el postre que está arrasando en Instagram

View this post on Instagram

CHEESECAKE Saludable de LIMÓN ✅SIN AZÚCAR ✅SIN REFINADOS ✅BAJO EN CALORÍAS . Tengo que volver a compartirles esta receta definitivamente una de las más deliciosas! Especialmente ahora que hay que aprovechar los limones y naranjas Déjenme saber qué tipo de recetas les gusta más ¿con horno o sin horno? . BASE: 1 huevo 1 taza (100g) harina de avena 1 cda (14ml) aceite de coco 1 cda (15g) yogurt natural . Formar una masa manejable, luego extender con un rodillo y colocar en un molde antiadherente (de preferencia que sea desmontable para cheesecakes). Pincha la base con un tenedor para evitar que se infle cuando se cocine. . RELLENO: 1 huevo + 2 claras 1 taza (240g) queso crema o ricotta 1/2 taza (120g) yogurt griego 2 cdas (30ml) jugo de limón 2 cdas (14g) harina, proteína o maicena Edulcorante al gusto . Licuar todos los ingredientes, verter la mezcla encima de la base y hornear durante 30-45 min aprox a 180•c. Si ves que la parte de arriba se dora muy rápido tápalo con papel aluminio. Deja enfriar por completo y guárdalo en el refrigerador para consumirlo frío . 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ -For the CRUST: Mix 1 large egg, 1 cup flour, 1 tbsp coconut oil, 1 tbsp milk or water. . -For the FILLING: Blend: 1 egg whole + 2 or 3 whites 1 cup ricotta cheese 1/2 cup Greek yogurt 2 tbsp lemon juice 2 tbsp protein powder, rice flour or corn starch Sweetener of choice . Preheat oven to 356 °F and bake for about 30-45 minutes. . . . #cheesecakedelimon #tartadelimon #lemoncake #citricos #limones #yogurtgreco #quesocrema #tartadequeso #pasteldequeso #recetafit #postresinculpa #comiendosano #encasa