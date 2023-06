¡"Corazón partío"! Revelan la otra razón de la tristeza de Alejandro Sanz

-

El cantautor español tendría varias razones por las que atraviesa un difícil momento en su vida, tal y como lo dio a conocer días atrás.

El pasado 27 de mayo, Alejandro Sanz despertó la preocupación entre sus miles de seguidores a nivel mundial luego de publicar un mensaje en el que confiesa no estar bien.

"Estoy triste y cansado", se lee al inicio del texto publicado en su cuenta de Twitter. Desde entonces, se han dado a conocer los motivos que podrían tener desanimado al artista.

En las últimas horas, la revista de espectáculos "Hola!" dio la exclusiva sobre una ruptura amorosa entre Alejandro Sanz y su novia, Rachel Valdés.

Alejandro Sanz habría terminado su relación con Rachel Valdés. (Foto: Hola!)

Según el medio citado, fue hace poco más de dos semanas cuando una crisis se apoderó de la ahora expareja.

Fuentes cercanas aseguran que Valdés se fue de la casa en la que ambos convivían llevando con ella todas sus pertenencias.

Sanz y Valdés tenían casi cuatro años de noviazgo. Y aunque ninguno de los dos lo ha confirmado públicamente, en otros medios internacionales ya aseguran la ruptura.

Ruptura y estafa

El intérprete de "A la primera persona" también habría sido víctima de estafa por parte de un amigo muy cercano, según el periodista Jordi Martín.

"Alejandro ha sido estafado, lo ha engañado un íntimo amigo suyo, una persona de su máxima confianza que le organizó su gira de hace un año y medio en Estado Unidos, no solamente le organizó la gira sino que le confío parte de su patrimonio personal", reveló recientemente.

El cantante reapareció en redes luego de su alarmante mensaje, para agradecer a sus seguidores por los mensajes de apoyo que ha recibido desde entonces.