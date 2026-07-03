Versión Impresa
Sedes
Calendario
Grupos

Real Madrid aclara los rumores sobre Enzo Fernández con un comunicado oficial

  • Con información de Agencias
03 de julio de 2026, 14:31
El sudamericano ha estado en el club londinense por las últimas cuatro temporadas. (Foto: Chelsea)

El sudamericano ha estado en el club londinense por las últimas cuatro temporadas. (Foto: Chelsea)

El Real Madrid salió al paso de los rumores sobre un supuesto interés en fichar al argentino Enzo Fernández y aseguró que no existe ninguna gestión para incorporar al mediocampista del Chelsea.

OTRAS NOTICIAS: Ancelotti: Neymar está inconforme con ser suplente, pero respeta

A través de un comunicado oficial, el club blanco fue categórico al señalar que "no ha realizado gestión alguna, ni directa ni indirecta", para contratar al futbolista de 25 años y que "no tiene intención alguna de acometer dicha operación".

La institución presidida por Florentino Pérez reaccionó así a las versiones que circularon en los últimos días mientras Fernández disputa con la selección de Argentina la Copa Mundial de la FIFA 2026.

 

 

Pese a desmentir cualquier acercamiento, el Real Madrid destacó el nivel del volante argentino, a quien calificó como "un gran futbolista", y reiteró el respeto que mantiene hacia el Chelsea, club con el que aseguró conservar "una excelente relación institucional".

Además, subrayó que, por lealtad y respeto hacia la entidad inglesa, consideró necesario desmentir unas especulaciones que "carecen de fundamento y no responden a la realidad".

El mediocampista argentino continúa enfocado en el bicampeonato de Argentina. (Foto: AFP)
El mediocampista argentino continúa enfocado en el bicampeonato de Argentina. (Foto: AFP)

Finalmente, el conjunto merengue lamentó que continúen difundiéndose informaciones sin sustento, ya que generan confusión entre los aficionados y perjudican tanto a los clubes como a las personas involucradas.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar