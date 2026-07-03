Real Madrid aclara los rumores sobre Enzo Fernández con un comunicado oficial

El Real Madrid salió al paso de los rumores sobre un supuesto interés en fichar al argentino Enzo Fernández y aseguró que no existe ninguna gestión para incorporar al mediocampista del Chelsea.
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A través de un comunicado oficial, el club blanco fue categórico al señalar que "no ha realizado gestión alguna, ni directa ni indirecta", para contratar al futbolista de 25 años y que "no tiene intención alguna de acometer dicha operación".
La institución presidida por Florentino Pérez reaccionó así a las versiones que circularon en los últimos días mientras Fernández disputa con la selección de Argentina la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Pese a desmentir cualquier acercamiento, el Real Madrid destacó el nivel del volante argentino, a quien calificó como "un gran futbolista", y reiteró el respeto que mantiene hacia el Chelsea, club con el que aseguró conservar "una excelente relación institucional".
Además, subrayó que, por lealtad y respeto hacia la entidad inglesa, consideró necesario desmentir unas especulaciones que "carecen de fundamento y no responden a la realidad".
Finalmente, el conjunto merengue lamentó que continúen difundiéndose informaciones sin sustento, ya que generan confusión entre los aficionados y perjudican tanto a los clubes como a las personas involucradas.