Un recuperado Mbappé guía triunfo de Francia sobre el Brasil de Ancelotti

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La lesión de Kylian Mbappé parece cosa del pasado: Francia, liderada por el astro del Real Madrid, golpeó este jueves con dureza al Brasil del italiano Carlo Ancelotti al vencerlo 2-1 en un partido amistoso en Estados Unidos.

Mbappé, en el minuto 32, y Hugo Ekitike, en el 65, hicieron los goles del equipo entrenado por Didier Deschamps en el Gilette Stadium, en Foxborough, Massachusetts, en este compromiso de preparación hacia el Mundial 2026.

Aunque Bremer descontó en el 78, siguen encendiéndose señales de alerta alrededor de los pentacampeones mundiales, que jugaron en ventaja numérica desde el 55 por la expulsión del central Dayot Upamecano, pero no pudieron evitar la derrota.

En vísperas del encuentro, Mbappé declaró a la prensa que la lesión en la rodilla izquierda que venía limitándolo en el Madrid estaba, finalmente, "superada". Por si se mantenían las dudas, su gol 56 en la selección de Francia dejó claro que no hablaba por hablar, con un derroche de explosividad y velocidad.

Tras un robo de Aurélien Tchouaméni en la mitad de la cancha, Ousmane Dembélé envió un pase raso al vacío para aprovechar la rapidez de Mbappé, que dejó atrás a Bremer -pieza en una dupla de centrales debutantes en la Seleção junto a Léo Pereira- y definió con un toque suave por encima del portero Ederson.

GOLAZO DE MBAPPE. QUE DEFINICIÓN POR FAVOR. JAJAJA pic.twitter.com/bGBY4ATq8q https://t.co/UaHqzgtKF9 — (fan) Trunks (@trunksRM) March 26, 2026

La estrella madridista queda a un tanto de Olivier Giroud como máximo anotador histórico de Les Bleus.

Seguían las malas noticias para la Verdeamarela: Raphinha salía de la cancha por dolores en el muslo derecho.

La entrada de Luiz Henrique, sin embargo, revitalizó a la Canarinha y un remate suyo ponía a prueba, por fin, al arquero Mike Maignan, que respondió con seguridad.

En el envión brasileño vio tarjeta roja directa Upamecano por una falta sobre el lateral Wesley al borde del área.

Más adelante, en un contragolpe, Ekitike amplió la diferencia tras un bonito pase de Olise.

¡GOLAZOOO DE FRANCIA!



Hugo Ekitike pone el segundo de Francia en el marcador.



EN VIVO por ESPN y #DisneyPlus Premium. pic.twitter.com/hi2jjTB0wi — ESPN.com.mx (@ESPNmx) March 26, 2026

Una falta cobrada por Danilo derivó en el descuento de Bremer, que reimpulsó a Brasil, sin poder igualar.

Vinícius tuvo una oportunidad inmejorable en el tiempo agregado tras un balón profundo que Bremer cruzó hacia el área, pero remató mal.

Francia jugará su próximo amistoso el domingo contra Colombia, mientras que Brasil enfrentará el martes a Croacia.