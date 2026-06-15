La historia del niño guatemalteco que buscó la mano de Messi en Brasil 2014

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En Brasil 2014 no todo fue fútbol, ya que un saludo que no se dio entre Lionel Messi y un pequeño niño de Guatemala hizo explotar las redes sociales.

Agustín Illescas tenía apenas seis años cuando sus papás, Raúl y Susana, le contaron que había ganado un concurso y que esto significaba viajar por primera vez en avión, visitar Brasil, sede de la Copa del Mundo 2014, y conocer a varias estrellas del futbol mundial.

"El partido al que entré fue a Bosnia-Herzegovina contra Argentina. No recuerdo qué número de partido era, pero fue el 15 de junio de 2014", comenta Agustín, quien había sido instruido por sus papás: "Si vez a un jugador conocido, a alguien como Messi, dale la mano, salúdalo".

"De hecho, fue mi primera vez viajando en avión. Fue un vuelo de como 10 horas o más, iba dormido la mitad del vuelo", comenta el joven que ahora tiene 18 años y cursa su primer semestre en la universidad.

La experiencia, aunque fallida al inicio, permitió que la familia de Lionel Messi lo contactara y le regalara algunos recuerdos. (Foto: José Dávila)

Playa y fútbol

"Tenía seis años, no recuerdo todo, pero recuerdo que fuimos a la playa, estábamos en Río de Janeiro, nuestro hotel estaba justo frente a la playa, fuimos y jugamos pelota", comenta el joven.

"Fuimos a una tienda y fue la primera vez que vi a personas pagar en dólares", dice el muchacho, quien solo había visto ese tipo de escenas en la televisión.

Agustín y su familia: Raúl (papá), Susana (mamá) y Joaquín (hermano). (Foto: José Dávila)

El "no saludo"

El día del partido, Agustín era de los niños elegidos para salir de la mano de los jugadores. Los organizadores los formaron y él, recordando las palabras de sus padres sobre saludar a Messi si lo veía, rompió la fila y buscó al jugador en cuanto lo reconoció.

De inmediato, las personas encargadas de mantener el orden regresaron al pequeño Agustín a la fila y luego salió al terreno de juego para vivir una de las mejores experiencias de su vida. El viaje y su estancia en el estadio fueron parte de un premio, del que todavía guarda el uniforme y zapatos que le obsequiaron ese día.

Agustín fue a la Copa del Mundo de Brasil 2014 junto a su papá luego que ambos ganaran un viaje en una promoción de la temporada. (Foto: José Dávila)

"Era el primer partido de fútbol que había visto en vivo, siempre los había visto en la tele. Me sorprendió el marcador de los goles, quería verlo ahí", comenta.

Con respecto al saludo, todo pasó muy rápido; ni el 10 de Argentina ni Agustín terminaron de dimensionar lo que había pasado y no fue sino hasta algunos días después cuando el momento se volvió viral en prácticamente todo el mundo.

"Yo no me enteré de lo que había pasado hasta que regresé a Guatemala y había gente que me quería entrevistar para varias publicaciones. Recuerdo que me quería entrevistar de tres países: Guatemala, Bolivia y Paraguay", comenta sobre la forma en que se enteró lo famoso que era tras el video que circuló en el que extiende su mano a Lionel Messi y este no le devuelve el saludo.

En la actualidad, pocas personas más allá de su familia saben que Agustín es ese pequeño niño que sigue rondando en redes sociales, ahora en forma de emoji o sticker.

⚽️ a 12 años del "no saludo de Messi" a un niño guatemalteco



Agustín Illescas cuenta cómo ha cambiado su vida desde el Mundial de 2014 y los recuerdos que aún conserva de aquella imagen viralhttps://t.co/8nMYhXfCIX pic.twitter.com/JSK1UNAPNd — Soy 502 (@soy_502) June 15, 2026

Mientras tanto, él se esfuerza en convertirse en ingeniero en sistemas y en ver, de vez en cuando, algunos partidos de la Premier League y la Liga Española, pues es seguidor del Tottenham y el Real Madrid.