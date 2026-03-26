Las estrellas de Argelia que enfrentarán a la Azul y Blanco

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La Selección de Argelia dio a conocer su convocatoria para el amistoso ante Guatemala, en una lista que refleja el alto nivel competitivo del conjunto africano de cara a la preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026.

El equipo dirigido por presentó una nómina de 27 futbolistas, en la que predominan jugadores que militan en el fútbol europeo, lo que confirma la jerarquía internacional de los "Zorros del Desierto".

Dentro de los nombres más destacados aparece el capitán Riyad Mahrez, principal referente ofensivo del equipo y pieza clave en la generación de juego. Junto a él sobresalen atacantes como y , quienes aportan velocidad y capacidad goleadora en el frente de ataque.

El delantero africano fue multicampeón con el City. Ganó varias Premier y la Champions. (Foto: M. City)

En el mediocampo, la selección argelina cuenta con talento y creatividad gracias a futbolistas como , acompañado por elementos de equilibrio como Ramiz Zerrouki y Hicham Boudaoui. En la portería, Argelia mantiene variantes con Anthony Mandrea y Luca Zidane, este último hijo del histórico Zinedine Zidane, lo que añade un elemento llamativo dentro de la convocatoria.

El combinado africano llega a este compromiso con una base consolidada y un estilo de juego dinámico, combinando orden defensivo con transiciones rápidas al ataque, lo que lo convierte en un rival exigente para Guatemala en esta fecha FIFA.