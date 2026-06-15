El gesto de la afición de Japón tras el partido de su país en el Mundial (video)

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Los aficionados japoneses dieron una gran lección de respeto al recoger la basura producida tras asistir a apoyar a su selección en su primer encuentro en el Mundial FIFA 2026.

Los asistentes del país asiático utilizaron bolsas de plástico que inflaron para mostrar su apoyo a su equipo, tras finalizar las usaron para recoger la basura que generaron con los alimentos y bebidas que consumieron.

Foto: Oficial.

Esta acción es completamente natural para ellos, como parte de su cultura se debe limpiar después de utilizar un espacio como forma de empatía hacia el próximo.

La cultura de Soji

Soji es el término japonés para la limpieza, se trata de una práctica cultural y espiritual basada en el budismo zen que busca ordenar el entorno para limpiar la mente, eliminar el ego y encontrar la paz interior.

Es un hábito fundamental en la vida diaria de los japoneses que se enseña desde la escuela, desde niños, los estudiantes limpian sus propias aulas y pasillos como una forma de respeto, humildad y responsabilidad sobre su entorno.

En las artes marciales limpiar el espacio de entrenamiento forma parte de la disciplina y en la vida diaria también se utiliza para referirse a la limpieza diaria básica del hogar.

Si utilizas un espacio, también debes ayudar a cuidarlo, por eso para muchos japoneses limpiar no se percibe como un castigo ni como una actividad menor, es una manera de mostrar consideración por quienes compartirán ese lugar después.

Al igual que los fanáticos, el área de vestuario de los japoneses llamó la atención por la limpieza y orden.

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