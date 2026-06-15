Francia y su trío mágico entran en escena en el Mundial

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Liderada por su trío mágico Mbappé-Dembélé-Olise, Francia inicia su aventura en el Mundial 2026 midiéndose el martes a la 1:00 p. m. con Senegal, un primer gran duelo en el camino de los Bleus hacia su tercera corona y que reaviva el doloroso recuerdo de 2002.

Didier Deschamps entrará en acción en el Estadio de Nueva York en East Rutherford, Nueva Jersey, en su última campaña al frente de los galos, con una prueba de alto calibre ante los Leones de la Teranga.

Los senegaleses se coronaron campeones de África sobre el terreno de juego en enero, pero fueron desposeídos del título en los despachos en favor de Marruecos tras una caótica final.

Francia, considerada una seria aspirante a la gloria, debutará en un escenario al que espera volver el 19 de julio, cuando el certamen gradúe a un nuevo monarca, para cerrar con broche de oro el increíble recorrido de su entrenador.

Demain, nos 26 Bleus et leur staff débuteront leur parcours dans cette Coupe du Monde 2026.



Mais aucun d’eux n’a oublié là où leur passion du foot est née ⚽️



Ensemble, ̀ , ̀ ̀ … pic.twitter.com/vaTjYGac1d — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 15, 2026

Es cierto que el formato de esta competición con 48 países permite comodines y un tropiezo no sería irremediable de cara al resto del torneo en un Grupo I en el que también figuran Irak y la Noruega de Erling Haaland.

Pero un paso en falso desde el primer partido desentonaría las altas ambiciones de los Bleus e inevitablemente sembraría dudas en sus mentes.

Mbappé, el guía

La labor es complicada porque en el camino está Senegal, un rival que trae a juego aquella derrota por 1-0 de los campeones del mundo de 1998 en el debut del Mundial 2002, preludio de una humillante eliminación en la primera fase.

El arma número uno de Francia se llama Kylian Mbappé. El capitán sabe mejor que nadie cómo afrontar una prueba que lo convirtió en una estrella planetaria.

Kylian Mbappé, durante la sesión de entrenamiento de Francia en Nueva Jersey. (Foto: AFP)

Campeón mundial en 2018 y finalista en 2022 con un triplete contra la Argentina de Lionel Messi, el delantero llega tras una temporada sin títulos y muy agitada entre bastidores en el Real Madrid.

Tendrá, por tanto, sed de revancha para silenciar las críticas en Estados Unidos, él que es un apasionado de la cultura y los deportes estadounidenses.

Il sait tout faire ! ⚽️ pic.twitter.com/So2mmqJRdV — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 14, 2026

Pero Mbappé, ganador de un segundo trofeo de máximo goleador en la Liga, no estará solo esta vez y Deschamps cuenta también con Ousmane Dembélé para apoyarlo.