Sabores guatemaltecos en el Centro Histórico mexicano

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Pepián, jocón, mole, paches, tamales y chiles rellenos, son algunos platillos que puedes disfrutar en Los Tres Sabores de Fredy, en la Ciudad de México.

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Fredy Martínez tiene nueve años de residir en México, tres de ellos en Morelia y los últimos seis en la capital mexicana. Lo que aún conserva de Guatemala es, el legado de su mamá: la pasión por la cocina.

Proveniente de una familia dedicada al trabajo, esfuerzo y servicio de buena comida en Retalhuleu, Fredy decidió buscar nuevas oportunidades de crecimiento profesional como personal fuera del país.

Es así como inició la historia de lo que ahora es un pequeño negocio que exhibe grandes sabores de tres países: Cuba, México y Guatemala. "Los tres sabores de Fredy" se encuentra ubicado en la calle Allende 24 del Centro Histórico de la capital mexicana.

“ En este sector donde está el restaurante, viven muchas personas cubanas; mi socio es mexicano y yo soy guatemalteco, por eso decidí ofrecer en un lugar platillos de estos tres países ” Fredy Martínez , fundador de "Los tres sabores de Fredy".

Local de “Los tres sabores de Fredy”. (Fotografía obtenida de redes sociales).

Luego de nueve años de trabajar en el vecino país, Fredy no solo adoptó el estilo de vida, sino también la sazón. Con cocineros cubanos, recetas mexicanas y la sazón de sus raíces, es cómo el restaurante conserva la tradición dentro de cada platillo de su menú.

Ana Lucía Castillo, enviada especial de Soy502 a las sedes de la Copa Mundial 2026, decidió conocer y disfrutar de los sabores de Fredy. Probando cosas nuevas como un plato fuerte de Cuba "Fricase de pollo", acompañado con arroz, plátanos y ensalada.

Fricase de pollo, platillo cubano (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

Luego de una semana de estar fuera de Guatemala, fue reconfortante volver a sentir en el paladar el sazón guatemalteco, al degustar un pache con pan tostado y de postre mole.

Pache (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

El ambiente es totalmente hogareño, el cual, combinado con la hospitalidad, amabilidad, el buen servicio de Fredy y su equipo de cocina, uno se siente de regreso en Guatemala.

“ Invito a todos mis paisanos a que vengan a disfrutar de la Ciudad de México y los esperamos con brazos abiertos en ‘Los tres sabores de Fredy’ ” Fredy Martínez , fundador de "Los tres sabores de Fredy".

Para eventos diplomáticos del a Embajada de Guatemala en México, Fredy es invitado para brindar su servicio de catering, honrando la gastronomía guatemalteca.