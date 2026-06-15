Bélgica evita el tropiezo ante Egipto y rescata un empate en su debut mundialista

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Egipto estuvo muy cerca de protagonizar una de las primeras sorpresas de la Copa Mundial al empatar 1-1 frente a Bélgica en el partido inaugural del grupo G, disputado en Seattle.

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Los Diablos Rojos, considerados entre los candidatos al título, encontraron más dificultades de las previstas ante una ordenada selección egipcia.

El conjunto europeo tuvo problemas para generar peligro y dependió en gran medida de la inspiración de Kevin De Bruyne para intentar romper el sólido planteamiento rival.

Ambas selecciones protagonizaron un encuentro bastante nivelado. (Foto: Sofascore)

Para más estadísticas del partido entre Bélgica y Egipto, puedes ingresar en este enlace.

La resistencia africana tuvo recompensa al minuto 20. Mohamed Salah filtró un pase para Emam Ashour en tres cuartos de cancha, y el mediocampista aprovechó el espacio para perfilarse y sacar un potente disparo desde fuera del área que dejó sin opciones a Thibaut Courtois para el 1-0.

¡Gol de Egipto!



Emam Ashour aparece al minuto 20 para adelantar a los Faraones y silenciar momentáneamente a Bélgica. #Tigo26 pic.twitter.com/tmDLtn45uR — Tigo Sports GT (@TigoSportsGt) June 15, 2026

Egipto incluso estuvo cerca de ampliar la ventaja antes del descanso. Mientras Jérémy Doku desperdiciaba una clara ocasión para Bélgica, Ziko exigía una gran intervención del arquero del Real Madrid para evitar el segundo tanto de los Faraones.

La intensidad se mantuvo en la segunda mitad. De Bruyne estuvo a centímetros del empate con un remate que se estrelló en el poste, mientras Courtois volvió a convertirse en figura al salvar a su equipo en varias oportunidades.

Ashour fue valorado como el mejor jugador del encuentro. (Foto: Sofascore)

La insistencia belga encontró recompensa al minuto 66, poco después del ingreso de Romelu Lukaku. La igualdad nació por la banda derecha, donde Thomas Meunier envió un centro raso al área que terminó siendo desviado por Ahmed Hany hacia su propia portería cuando intentaba anticiparse al delantero belga.

⚽ ¡Bélgica encuentra el empate!



La igualdad llegó tras un autogol de Mohamed Hany, quien desvió el balón hacia su propia portería en una jugada desafortunada para Egipto. #Tigo26 pic.twitter.com/osHZetwahC — Tigo Sports GT (@TigoSportsGt) June 15, 2026

Impulsada por el empate, Bélgica se volcó al ataque en busca de la remontada, pero no logró vulnerar nuevamente a la defensa egipcia.

Los africanos resistieron hasta el pitazo final y se quedaron con un punto que sabe a victoria, mientras que los europeos dejaron escapar sus primeros dos puntos del torneo.