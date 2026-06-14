Hablamos con don "Bisca" y le mandó saludos al "Pescadito"

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En una de las salas de prensa de las sedes mundialistas vimos corriendo de arriba para abajo, con cámara en mano, a un rostro conocido, aunque en realidad su voz es mucho más reconocible.

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Saludamos a Eduardo Biscayart, alguien que ambientó con mucha calidad durante años, las transmisiones televisivas de las jornadas inolvidables de la Champions League, junto a Luis Omar Tapia, quien lo bautizó en vivo como don "Bisca".

Posó con cámara y lente en mano, su labor durante United 2026. Él también está cumpliendo sus sueños. (Foto: Pedro Pablo Mijangos)

En el Mundial está viviendo un sueño particular, pues su gran anhelo, desde que trabaja en medios de comunicación, era documentar como fotógrafo una Copa del Mundo. Así que dejó la cabina de transmisión por este mes para estar al pie de la cancha enfocando las mejores jugadas.

"Trabajaré para una agencia, espero documentar lo mejor posible y que al final de esta travesía pueda tener una buena experiencia en todo el sentido, no solo con las fotos", nos contó.

Don Bisca era parte de un tridente muy conocido durante años para la transmisión de los partidos de la Champions League en nuestra zona. (Foto: Archivo)

Al mencionarle Guatemala, se emocionó, habló de lo cerca que estuvimos de clasificar a United 2026 y también le mandó un mensaje a Carlos "Pescadito" Ruiz.

"Estuvieron muy cerca, lástima que no se pudo, pero deben seguir el proceso y mantener la constancia, verse en el espejo de otras selecciones como Panamá y Ecuador. Y al Pescadito, saludos, es un gran ídolo para todos, siempre buen recuerdo para él", cerró.

@soy502_gt ️ Nos encontramos con Eduardo Biscayart cumpliendo su papel como fotógrafo en el Mundial 2026 y esto habla sobre el fútbol de Guatemala y su rol en esta competencia. El periodista deportivo se desempeña para las cadenas ESPN y TNT Sports en México, pero ahora busca imágenes especiales que pueda congelar durante su cobertura. ♬ sonido original - Soy502

Personajes que vemos día a día en las coberturas mundialistas, cada uno con su propia historia de anhelos y mejores versiones.