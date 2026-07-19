¡No estaban invitados! Regalan entradas a Ghetto Kids para la final del Mundial

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Al parecer los integrantes de "Ghetto Kids" que participan en el espectáculo final de la final del Mundial 2026 de la FIFA, con Shakira, no estaban invitados para presenciar el partido, así les brindan pases para ingresar.

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A través de las redes el generador de contenido Zachery Dereniowski buscó a la agrupación para pedirles autógrafos y les preguntó si estarían en las bancas para disfrutar del esperado partido por la Copa del Mundo.

Los niños le contaron que no tenían el permiso para ser parte del público. A manera de sorpresa, el joven les compartió sus boletos para que disfrutaran después del show que protagonizarías con Shakira. La emoción de los pequeños se notó de inmediato.

Muchos seguidores cuestionaron el por qué, como parte del viaje, los pequeños no podían disfrutar de ver el juego. Mientras tanto el regalo se hizo viral.

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