Reina de belleza queda desfigurada tras someterse a una cirugía plástica

Una reina de belleza rusa no puede cerrar los ojos ni sonreír debido a un procedimiento cosmético fallido, y está demandando a los cirujanos por convertir su "rostro hermoso y saludable" en una pesadilla.

Yulia Tarasevich, de 43 años, finalista en el concurso internacional de la Señora Rusia hace dos años, decidió someterse a una cirugía plástica que costó el equivalente a 4,000 dólares, informó East2West News.

“Llegué a ellos con un rostro hermoso y saludable. Solo quería corregir algunos matices causados por el envejecimiento”, dijo la madre de dos hijos sobre los procedimientos en Krasnodar.

“Pero, lamentablemente, perdí la salud”, agregó.

Tarasevich dijo que quedó “desfigurada” durante la cirugía de estiramiento facial, una blefaroplastia de los párpados, la eliminación del exceso de piel, y la reducción de la grasa de las mejillas.

Yulia Tarasevich lucía hermosa previo a la cirugía a la que se sometió.

Ella dijo que se sometió a una cirugía de seguimiento de emergencia realizada por otro médico para salvar sus ojos de la necrosis.

La mujer ha presentado una denuncia contra los dos cirujanos que participaron en su operación original.

Los dos cirujanos, identificados como Andrey Komarov y Omar Khaled, negaron su responsabilidad y alegaron que ella tenía esclerodermia, una condición genética rara que causa el endurecimiento de la piel, informó el medio.

Pero no hay evidencia de que Tarasevich padezca la enfermedad autoinmune, que también afecta a otros órganos del cuerpo, según el informe.

“Tengo cicatrices que se formaron en mis mejillas cuando me arrancaron todo el tejido”, dijo la mujer. “Mis ojos no se cierran y no puedo sonreír. No puedo levantar mi labio superior. Una parte de mi cara no funciona en absoluto”.

La mujer alega que la operación le ha dejado graves secuelas.

Ella criticó a los médicos por culpar a la supuesta condición por el procedimiento fallido.

“Los cirujanos me hicieron la única culpable de lo que sucedió”, dijo, según los informes. “Los médicos, que me desfiguraron la cara, se relevaron de toda responsabilidad. Decidí tener mi día en la corte”.

Tarasevich dice que ha gastado alrededor de 27 mil dólares en una cirugía de seguimiento.

El Comité de Investigación de Rusia dijo que los cirujanos están siendo investigados por presuntamente violar las leyes sobre la "seguridad de la vida y la salud".