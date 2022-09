Fan de "The Crown": así disfrutaba la reina Isabel II de la serie de Netflix

Desde que se estrenó la primera temporada de "The Crown" en Netflix, se supo que varios miembros de la realeza quedaron encantados con la serie, la reina Isabel era uno de ellos.

Aunque con el tiempo se dio a conocer que la reina Isabel II no estuvo feliz con los episodios posteriores, en especial con la cuarta temporada, pues no le pareció la imagen que le dieron al mundo sobre ella y su familia.

Tiempo después, fuertes rumores apuntaban a que la reina ni siquiera había visto la serie. Sin embargo, recientes declaraciones desmienten tal teoría e incluso aseguran que la monarca era fan del programa.

Imelda Staunton da vida a la reina Isabel II en la serie de Netflix. (Foto: Netflix)

El colaborador real George Jobson, uno de los principales comentaristas de Gran Bretaña, señaló que la reina tenía la costumbre de ver la serie de Netflix todos los domingos.

Según Jobson, Isabel disfrutaba ver "The Crown", al menos durante las primeras temporadas.

Además, reveló que el Príncipe Felipe le contó en persona sobre la predilección del difunto miembro de la realeza por sintonizar, y que este trató de distraer a su esposa de verlo porque sabía que le causaría irritación por la imagen de infiel que la serie de él.

Por otra parte, el actor, Matt Smith, quien da vida a Felipe en la serie, relató en una reciente entrevista el momento en que el príncipe Harry le llamó "abuelo", haciendo alusión a su personaje.

También mencionó que un amigo le contó que Felipe nunca vio la serie. "Sé que definitivamente no lo hizo", dijo.

Actor Matt Smith, who famously played Prince Philip in the Netflix series “The Crown,” talks about his real-life interactions with members of the royal family.



He also opens up about his most-recent role as Daemon Targaryen on #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/U10MJArXL5 — TODAY (@TODAYshow) September 15, 2022

¿Hasta qué año será adaptada la serie?

Con el reciente fallecimiento de la reina, los seguidores de la serie están a la expectativa de cómo Netflix abordará el seguimiento de las siguientes temporadas.

La productora ejecutiva de la serie, Suzanne Mackie, dejó en claro que 10 años son suficientes para contar una perspectiva histórica.

Por lo tanto, el programa ya está renovado para lanzar dos entregas más. Es decir, una quinta y sexta temporada. Eso sí, la trama se adaptará sin pasar de los 2010.