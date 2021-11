Salen a luz nuevos datos de "Spider Man No Way Home"

El Universo de Marvel reveló nuevos datos sobre "Spider Man No Way Home", de esto se trata.

A pocos días del debut oficial de "Spider Man No Way Home", el Universo Cinematográfico de Marvel reveló a través de sus redes sociales, dos nuevos carteles que han dejado en suspenso a los miles de seguidores de esta producción.

Todo esto muestra lo que será la desventura entre Doctor Strange y Peter Parker. En el cartel se ve lo que sería el regreso de Green Goblin de Williem Dafoe, el enemigo número uno de Peter y Tobey.

Algo que acaparó la atención es que no aparece con su popular máscara metálica.

"SpiderMan No Way Home" llegará a los cines el próximo 17 de diciembre.

Spider-Man: No Way Home posters that are finally really cool! pic.twitter.com/Dvel8kMF3d — Phase Zero - MCU (@PhaseZeroCB) November 25, 2021

*Con información de Heraldo USA.