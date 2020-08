Sacerdote critica a Giammattei por manejo ante crisis de Covid-19

El padre Raúl Ruano, de la parroquia de "San Cristobal" en Jutiapa, criticó al gobierno por el manejo de la crisis por el Covid-19.

El jueves 6 de agosto transmitió la misa a través de Facebook donde cuestionó al presidente Giammattei a quien le exigió cuentas del dinero asignado para la emergencia por la pandemia.

“Ustedes pueden darse cuenta por los medios de comunicación lo que ha hecho el señor Giammattei. Hace un tiempo decía: “No voy a dormir tranquilo si se muere gente por el Covid, me daría un gran dolor, no estaría en paz” y un tiempo después dice más o menos lo siguiente: “Ya hice lo que pude y lo que el pueblo haga, ya está en sus manos el cuidarse y no cuidarse, como diciendo: Ustedes pueblo tienen la culpa de que a mí me hayan dado Q300 mil millones y no lo haya ejecutado, si pues, parece que es el pueblo ¿no? el que tiene la culpa es el señor Giammattei. Parece que es el pueblo el culpable que usted sea inepto”, dice en la homilía el padre Ruano.

También dijo que con la postura del gobernante se entiende que el pueblo de Guatemala es el culpable de que el Bono Familia llegara solamente a algunas personas y que también es la culpable de que el dinero no se haya ejecutado.

Además criticó la labor de los diputados:

"En lugar de legislar para el pueblo están dando lectura a iniciativas que nada tienen que ver con el sufrimiento de nuestra gente, como Estados de Sitio, si se abren o no las iglesias, yo sé que hasta a nosotros nos afecta que las iglesias estén cerradas pero eso no es prioridad, la prioridad es que se abra el corazón y escuchemos las necesidades de nuestra gente", argumentó.

“Señor Giamattei respóndale al pueblo qué ha hecho usted con tanta plata”, dijo el padre Raúl Ruano.

En las redes sociales muchos aplaudieron el mensaje del Padre.

