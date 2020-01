Salma Hayek desata polémica por foto de su juventud junto a JLo

Salma Hayek, causó gran revuelo en redes al compartir una foto suya junto a Jennifer Lopez para festejar el éxito de esta en su última película, Hustlers.

En la imagen, se muestra a ambas celebridades en lo que parece ser una fiesta tradicional varios años atrás, tanto que las dos están sentadas en lo que algunos comentarios denominaron “sillas de fiesta de garage”.

Hasta allí todo parecía normal, ambas actrices se veían bellas y, sin duda, lo siguen siendo al día de hoy. Sin embargo, la polémica vino cuando los usuarios de las redes, sobre todo los de Twitter, comenzaron a comparar las semejanzas y diferencias de esa fotografía con la imagen actual de las famosas, varios años, y cirugías, después.

I want to take the opportunity to post this #TBT to celebrate all the success of #HustlersMovie ❤️ @JLo

Quiero aprovechar la oportunidad de publicar este #TBT para celebrar el éxito de @HustlersMovie pic.twitter.com/cF9q4gz5R4 — Salma Hayek (@salmahayek) January 9, 2020

Las que más críticas recibió fue la propia Salma.