Captan a Piqué en la final del Mundial previo al show de Shakira

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Gerard Piqué fue visto a su ingreso al MetLife Stadium en Nueva Jersey para presenciar la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, cuyo show de medio tiempo fue presidido por Shakira.

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El exfutbolista español fue visto junto a sus hijos en el importante momento para España, en la final de la Copa del Mundo.

Gerard llegó con Milan y Sasha a eso de las 11:43 horas, generando alboroto entre los fans de Shakira y del jugador.

Días antes se decía que participaría en el encuentro deportivo al ser visto con Clara Chía al salir de un restaurante.

En un video compartido en redes sociales se aprecia un tumulto de personas a la entrada, esperando la atención del ex atleta.

Shakira y Piqué

Shakira y Gerard Piqué se conocieron en 2010, en el Mundial de Fútbol en Sudáfrica.

Su primer encuentro en persona ocurrió en Madrid, cuando la colombiana se presentó en el festival Rock in Rio.

Su separación se debió al supuesto engaño del jugador con Clara Chía, estando aún con Shakira.

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