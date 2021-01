El Salvador: Miss Teenager revela que compró corona y está casada

Un grave escándalo rodea al certamen Miss Teenager 2020. Erika Rodríguez, quien obtuvo la corona, anunció que ha denunciado por estafa a los organizadores del evento, pues ella dice que compró la corona y ni siquiera es adolescente.

Miss Teenager El Salvador y Miss Teenager Internacional son dos concursos para jóvenes entre 14 y 19 años, pero Erika tiene 23 años.

Ella sorprendió a sus seguidores de Instagram al informarles que demandó legalmente a las salvadoreñas, Rosa Blanca Navarrete de Parras y Daniela Parras, organizadoras nacionales del certamen de belleza, así como al guatemalteco, Tony Berganza, CEO de Miss Teenager Internacional.

Según Rodríguez, al momento de hacer el casting el 21 de diciembre de 2019, los organizadores del certamen nacional ya sabían que ella sobrepasaba el límite de edad permitida y admitieron su participación, con la condición de que no dijera su edad ni mencionara cuántos años de estudios tenía en la universidad.

La joven afirma que tras inscribirse junto a otras chicas solo asistió a dos reuniones presenciales, debido a la pandemia por Covid-19. Las demás sesiones fueron virtuales.

Rodríguez asegura que un día recibió una llamada de Daniela Parras, la cual fue enlazada con Tony Bergara y Blanca de Parras, para decirle que miraban en ella “la posibilidad de poder comprar la corona Miss Teenager, la cual estaba valorada en 3,500 dólares”. Al tener ese título, ella podría representar al país en Miss Teenager Internacional, que se realizaría en México.

La modelo manifiesta que terminó aceptando la propuesta, ya que Berganza le aseguró que otros países habían hecho lo mismo a raíz de la pandemia.

La joven se casó el 20 de octubre de 2020. El director del evento habría aceptado que se casara, pero con la condición de que no subiera a redes sociales fotos de su boda.

Ella indica que cumplió con lo solicitado, pero un mes después, Berganza la sacó del grupo de reinas internacionales que participarían en Chiapas, México, en febrero de 2021.

“Yo le pregunté por qué. Me dijo que por violar los reglamentos internos no podría viajar a México. Fue tan duro para mí, si él mismo me dijo que no habría problemas si yo me casaba”, comenta Rodríguez.

Tras todas esas irregularidades, ahora Erika exige que se le reintegre todo el dinero que invirtió.

Pero, ante los señalamientos hechos por Erika, Tony Berganza no se ha pronunciado al respecto. La organización Miss Teenager El Salvador emitió el siguiente comunicado:

“Hacemos del conocimiento de la opinión pública que la señora Erika Rodríguez, quien en su momento fuera Miss Teenager El Salvador 2020, y quien de acuerdo a el contrato firmado entre ella y la directora de Miss Teenager El Salvador, la señora Blanca de Parras, en cláusula se comprometió Erika en ese momento a respetar las normas o obligaciones de un certamen de belleza de señoritas, las cuales no deben de estar casadas, unidas o haber tenido hijos, razón por la cual fue destituida de su título y reinado.

Al destituirla ella pierde todos sus derechos al reinado y el abono de pago de sus gastos en el evento internacional Miss Teenager 2020 queda en reparo de los daños y perjuicios ocasionados a la organización en El Salvador y la organización Internacional. Atentamente, Org. Miss Teenager El Salvador”.

