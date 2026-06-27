Lionel Scaloni explica por qué Messi no será titular contra Jordania

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Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi comenzará en el banquillo el último partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando Argentina enfrente este sábado a Jordania (8:00 p. m.) con el liderato del grupo J ya asegurado.

"Leo va a ir al banco", anunció el seleccionador argentino en conferencia de prensa desde Arlington. Aunque no reveló la alineación, explicó que aprovechará el encuentro para dar minutos a futbolistas con menor participación.

"Los chicos que van a jugar lo merecen, forman parte de la convocatoria y de un proceso. Se abre un panorama para saber en qué condiciones están y si se puede contar con ellos", afirmó.

"¿Si juega Messi mañana? Le contesto SOLO PORQUE ES USTED y creo que se lo merece: Leo va a ir al banco.



Muchas gracias por preguntar, que disfrute el Mundial".



De Scaloni para el gran Enrique Macaya Márquez. pic.twitter.com/QSm0oFukwb — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 26, 2026

La "Pulga", de 39 años, recibirá descanso tras marcar los cinco goles de la Albiceleste en las victorias sobre Argelia y Austria, registro que lo mantiene como máximo goleador del Mundial.

Scaloni también descartó cualquier exceso de confianza ante Jordania, ya eliminada del torneo. "Es un buen rival y para nada nos confiamos", señaló.

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Finalmente, evitó pronunciarse sobre el posible adversario de Argentina en los dieciseisavos de final.

"Decir a quién prefiero que nos toque sería una falta de respeto. Estamos viendo rivales muy difíciles y no estamos en condiciones de preferir", concluyó.