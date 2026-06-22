Scaloni, sobre el triunfo de Argentina: "Cuando se activa Messi, se activan todos"

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El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, se mostró orgulloso de cómo sus jugadores apoyaron este lunes al capitán Lionel Messi, ante Austria, en la Copa Mundial FIFA 2026.

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Messi firmó los dos goles del triunfo 2-0 ante Austria, que clasifica a Argentina a las eliminatorias del Mundial 2026, rehaciéndose de un penal fallado al inicio del juego en el estadio de Dallas.

"Después del penal pasaron unos minutos en los que parecía que no pasaba nada pero es producto también de la madurez que tiene este equipo. Es un golpe no convertir un penal pero cuando se activa Messi, se activan todos", dijo Lionel Scaloni.

"Hoy, cuando el equipo estaba sufriendo sin tener la pelota, él trabajó, robó una pelota en el gol, se le notó que estaba comprometido, eso es por algo (...) Lo que genera él es impresionante. Estamos contentos. Yo ya no sé qué más decir, no sé si hasta cansa lo que diga".

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Con boleto en mano, ¿rotaciones ante Jordania?, le preguntaron al estratega. A lo que él respondió: "Todos hubiéramos firmado ganar los dos partidos y lo analizaremos (..) La idea es que jueguen la mayoría, que lo merecen y si lo permite el partido lo haremos".

Además, añadió: "Hay siete u ocho que van a competir por la Copa del Mundo, pero este Mundial no va de favoritismos ni de los jugadores que tenga cada selección. Va a pasar por otros aspectos, psicológicos, físicos".