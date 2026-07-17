Selección de Argentina: ¿Qué hay detrás de las remontadas en el Mundial 2026?

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Los argentinos desconocen si el domingo, ante España, Messi y compañía volverán a consagrarse campeones del mundo, pero las remontadas épicas y los triunfos en tiempo extra durante la Copa Mundial FIFA 2026 alimentan la confianza en que la Albiceleste luchará hasta el final.

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"Creo que este equipo cuando mejor juega es cuando está en dificultad", dijo el miércoles el técnico de Argentina, Lionel Scaloni, tras la épica victoria por 2-1 frente a Inglaterra, con dos goles en los minutos 85 y 90+2 cuando perdía desde los 55 con un gol de Anthony Gordon.

Argentina "sabe sufrir", repiten desde hace semanas jugadores, cuerpo técnico y la hinchada argentina.

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¡Gracias por defender estos colores con el alma! ️✨ pic.twitter.com/SlpYDC46k9 — Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 16, 2026

La semifinal en Atlanta fue la cuarta eliminatoria consecutiva en este Mundial en que Argentina saca adelante un encuentro adverso con escaso tiempo en el reloj.

En dieciseisavos de final debió convertir dos veces en tiempo extra para doblegar a la sorprendente Cabo Verde por 3-2. En octavos perdía 0-2 frente a Egipto a los 79', pero hilvanó tres goles para revertir el marcador. En cuartos quebró el empate ante Suiza con dos tantos en el segundo tiempo suplementario para ganar 3-1 y evitar los penales.

"Gen competitivo"

Una de las claves del proceso virtuoso en el seleccionado es la conducción de Scaloni y su cuerpo técnico. Desde su arribo en agosto de 2018, luego del fracaso en el Mundial de Rusia, consiguió cuatro títulos.

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Tras años de finales perdidas y de técnicos que se sucedían en ciclos interrumpidos antes de tiempo, Scaloni logró formar un grupo de fuerte mentalidad ganadora para rodear a Messi.

"Prohibición de aflojar"

El modo en que funciona la etapa de inferiores del futbol argentino influye en la personalidad de quienes consiguen llegar a primera división, planteó a la AFP Federico Czesli, doctor en antropología por la Universidad de San Martín especializado en la formación de futbolistas profesionales.

“ La humildad lo que hace es darle al jugador, y eso se vincula con la resiliencia, la herramienta principal para sobreponerse a la adversidad e ir para adelante ” Federico Czesli, doctor en antropología

El especialista, también parte de la ONG "Salvemos al futbol", señaló que esa formación se estructura en torno a valores como el "sacrificio" y la "humildad", con chicos que en muchos casos provienen de hogares de bajos recursos.

Desde muy jóvenes, los jugadores sienten como innegociable el esfuerzo para retribuir a sus familias su dedicación y a su entrenador su confianza.

*Con información de AFP