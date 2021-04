Filtran imágenes de la nueva serie de televisión de Selena Gómez

Las imágenes de Selena Gómez esposada y cubierta con sangre se volvieron virales en las redes sociales. Sin embargo, la cantante no cometió ningún crimen y tampoco irá a prisión. Las imágenes forman parte de su nuevo proyecto.

La revista Glamour, la cual replicó las imágenes, incluso señala: "Antes de que te asustes, no, Gómez no ha hecho nada criminal". De acuerdo con la revista, la también actriz graba su nuevo programa de televisión para la plataforma Hulu, "Only Murders in the Building", el cuál estará protagonizado por Steve Martin y Martin Short.

Hulu explica que el programa será una serie cómica de asesinatos y misterios para todas las edades. "La serie sigue a tres extraños (Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez) que comparten una obsesión por el crimen real y hasta que se ven envueltos en uno. Cuando ocurre una muerte espantosa dentro de su exclusivo edificio de apartamentos del Upper West Side, el trío sospecha de asesinato y emplea su conocimiento preciso del verdadero crimen para investigar la verdad", se lee en la sinopsis del programa.

Hulu añade que, durante el show, el trío graba un podcast para documentar el caso. "Los tres desentrañan los complejos secretos del edificio que se remontan a años atrás. Quizás incluso más explosivas sean las mentiras que se cuentan entre sí. Pronto, el trío en peligro de extinción se da cuenta de que un asesino podría estar viviendo entre ellos mientras se apresuran a descifrar las crecientes pistas antes de que sea demasiado tarde ".

Aún no existe fecha en la que el programa será estrenado en la plataforma.

