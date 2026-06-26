Senegal golea 5-0 a Irak y espera resultados para avanzar como mejor tercero

-

Senegal venció 5-0 a Irak el viernes en el cierre del Grupo I del Mundial y quedó a la espera de otros resultados para conservar un lugar entre los mejores terceros que avanzan a los dieciseisavos de final.

LEE TAMBIÉN: Estados Unidos pierde el invicto ante Turquía en duelo de trámite

Los Leones de la Teranga, comandados por Sadio Mané, vencieron al equipo más débil de la zona en Toronto con un goles de Habib Diarra (minuto 4), Ismaïla Sarr (56), Pape Gueye por duplicado (59 y 72) e Iliman Ndiaye (82).

View this post on Instagram A post shared by 433 (@433)

Por detrás de Francia y Noruega en el grupo con tres puntos, deberán permanecer a la expectativa de los partidos restantes de la fase de grupos para conocer si avanzan a la siguiente ronda.

Los senegaleses resolvieron rápidamente el duelo decisivo en el que estuvo ausente el portero Edouard Mendy por lesión.

Después del primer gol, el partido se les puso aún más a favor con la expulsión del iraquí Rebin Sulaka, en el minuto 13.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ESPN Deportes (@espndeportes)

La posible clasificación a dieciseisavos sería una reivindicación para un equipo que perdió de forma administrativa el último título de la Copa de África, otorgado en los despachos a Marruecos.

Y especialmente para Mané, que se perdió el Mundial de Catar 2022 por una lesión. En Rusia 2018 el exjugador de Liverpool y Bayern Munich no logró llevar a su equipo más allá de la fase de grupos.