Shakira destaca en el medio tiempo de la final del Mundial

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Shakira, Madonna, Justin Bieber, The White Stripes, BTS, Plaza Sésamo, se encargaron del esperado show del medio tiempo de la final del Mundial 2026 de la FIFA.

OTRAS NOTICIAS: La unión de los artistas para el inicio de la final del Mundial

Ronaldo y Ronaldinho sorprendieron al ingresar junto a Madonna en un auto a escena, provocando las ovaciones de los fans.

Madonna, Ronaldinho y Ronaldo ingresan a la cancha. (Foto: AFP)

BTS se encargó de seguir poniendo el toque de chispa al evento mientras Justin Bieber clamó "Aleluya" con su guitarra en un momento de reflexión, tras esto Shakira y los Ghetto Kids encendieron los ánimos con el Dai Dai.

Al final Plaza Sésamo, los niños , Shakira y el resto de artistas se unieron en un himno de amor, afirmando que la unidad es lo importante en los encuentros deportivos.

Por un momento la música fue compartida por los aficionados que apoyaban a Argentina y quienes están a favor de España.

MIRA:

BTS en el show. Foto: AFP.

Justin Bieber en un momento de reflexión Foto: AFP.