Estos son los síntomas de los virus que enferman a niños en colegios de Guatemala

Un reconocido pediatra guatemalteco señala que existen varios virus que contagian a niños en colegios y escuelas.

Tras la propagación de los virus Bronquiolitis e influenza en centros educativos por el regreso a clases presenciales, los padres de familia se han mostrado preocupados ante el incremento de casos.

En ese sentido, el pediatra René Ordóñez Comparirni explicó a Soy502 que estas infecciones respiratorias no son nuevas, sin embargo, han comenzado a circular con mayor frecuencia debido a que los niños ya están en su totalidad en los colegios y escuelas.

Lo anterior conlleva a que los menores toquen objetos que pueden estar infectados y a su vez se tocan el rostro con las manos contaminadas.

Ahora bien, Ordóñez dio a conocer cuáles son los síntomas más frecuentes que provocan ambas enfermedades respiratorias.

Síntomas de bronquiolitis



El cuadro catarral se presenta entre dos y cuatro días, y los síntomas son muy comunes.

Mucosidad

Tos

Dolor de garganta

(Foto: servicios)



Síntomas de influenza

Tos

Fiebre

Dolor de cabeza

Dolor muscular

Dolor de garganta

Congestión nasal

(Foto: servicios)

¿Cuántos días duran los síntomas de las enfermedades respiratorias?

En cuanto a la duración de la infección, el médico indicó que los síntomas respiratorios tienen una duración entre 14 días e incluso pueden llegar a prolongarse por más tiempo, en el caso de que eso suceda, se debe evaluar al menor para descartar que haya tenido alguna complicación.

"Un cuadro de infección respiratoria no debería prolongarse por más de 14, no es normal. Si el cuadro ya se pasó de esos 14 días, tenemos que examinar al paciente y ver si no se complicó el caso con sinusitis o bronquitis", dijo Ordóñez Comparini.

Estas son las recomendaciones:

Asimismo, el pediatra sugirió que para evitar que las infecciones se sigan propagando lo mejor es que se continúen implementando medidas de higiene y bioseguirdad, como las establecidas por el Covid-19.

Enfatizó que el uso de mascarilla es muy importante y esencial para evitar contagios. Esto recomienda:

Lavado constante de manos

Desinfectar objetos

Que los niños no toquen objetos y se lleven las manos a la boca

Que los padres de familia no lleven a sus hijos a clases si están enfermos

Casos masivos

El reconocido pediatra agregó que esos casos han ido en aumento, ya que en los hospitales y clínicas han sido varios los niños que han llegado enfermos, en su gran mayoría con influenza.

A diferencia del mes de enero, justamente cuando inició el ciclo escolar 2023 y cuando fueron reportados varios casos, estos se dispararon entre febrero y marzo.

"Los casos en estos últimos meses son alarmantes, son del 200% a comparación de los primeros días de enero", añadió Comparini.