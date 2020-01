Sismo de 7.7 entre Cuba y Jamaica fue sensible en Estados Unidos

El fuerte sismo de magnitud 7.7 que este martes se registró en aguas del Caribe se sintió en varias provincias de Cuba y provocó la evacuación de edificios en Miami, Florida, Estados Unidos, donde también fue sensible, informaron medios estadounidenses.

La cadena NBC 6 reportó que el Departamento de Policía de Miami recibió llamadas de alerta de edificios en movimiento por la fuerza del temblor.

Came to pick up my boyfriend at work - EMERGENCY evacuations because the buildings are shaking #Miami @OfficialJoelF #datran pic.twitter.com/50G0TowuVO — Gabrielle Alexander (@TheMutedAlpha) January 28, 2020 En redes sociales se colocaron videos en los que se observa el desalojo de los edificios en dicha ciudad. Uno de los edificios que fue evacuado, como medida de prevención, fue el inmueble del Centro de Gobierno.

BREAKING: An earthquake struck the Caribbean sea just south of Cuba. Tune into our newscast now for the latest info. — NBC 6 South Florida (@nbc6) January 28, 2020

Fuerte sismo

"El sismo fue perceptible en varias provincias, como Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín, Las Tunas (este), Cienfuegos (centro), La Habana, Pinar del Río y el Municipio Especial de la Isla de la Juventud (oeste), han referido varias personas a través de las redes sociales", indicó el sitio gubernamental Cubadebate.

En La Habana, el temblor fue perceptible en varios edificios de la ciudad, los cuales fueron desalojados de inmediato, entre ellos la Lonja del Comercio, donde se encuentran las oficinas de la AFP y otros medios internacionales.

Según el Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS), el terremoto se produjo a una profundidad de 10 kilómetros, unos 125 kilómetros de Lucea, en Jamaica o 140 kilómetros de la localidad cubana de Niquero, en la provincia de Granma.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico en Hawaii, dio cuenta (basado en lecturas preliminares) de "la posibilidad de peligrosas olas de tsunami para las costas ubicadas dentro de los 300 kilómetros del epicentro del terremoto". La alerta fue anulada poco después por el Servicio Sismológico Nacional dijo a Cubadebate que indicó: "no hay peligro de tsunami para Cuba".