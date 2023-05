"Solo no les den vía": La denuncia de una imprudencia en la zona 10 (video)

La denuncia de un conductor por una imprudencia cometida por otro piloto mientras circulaban por la zona 10 capitalina.

OTRAS NOTICIAS: La mujer sentenciada por haber lavado más de 300 mil quetzales

En redes sociales circula un video en el que un conductor denuncia una imprudencia cometida por otro piloto, mientras transitan en la zona 10 de la Ciudad de Guatemala, en pleno tráfico.

En las imágenes se observa que los conductores bocinan, debido a que un vehículo se encuentra en el carril incorrecto y busca incorporarse para continuar su marcha en cercanías a la Guardia de Honor.

"Solo no les den vía"

El autor del video indicó "Solo no les den vía" y relató que el piloto se encontraba en el carril equivocado, puesto que ese era solo para cruzar a la izquierda.

Finalmente, el conductor del vehículo gris tuvo que detener su marcha y esperar a un lado, para que algún automovilista le permitiera incorporarse a la fila. Esto es lo que sucedió: