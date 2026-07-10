“Soy un gran fan de los equipos latinos”, dice Xhaka

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Granit Xhaka, capitán de la selección de Suiza, aseguró este viernes que es un "gran fan" de las selecciones sudamericanas por "el hambre que tiene de ganar", previo al juego ante Argentina en los cuartos de final de la Copa del Mundo FIFA 2026.

"Soy un gran fan de los equipos latinos por la mentalidad que tienen. Lo dan todo hasta en los entrenamientos y eso es lo que debemos tener nosotros, hambre de ganar partidos y Argentina es un buen ejemplo de eso", afirmó en la conferencia de prensa oficial.

Granit Xhaka acumula 1 remate entre los tres palos, de 6 que ha realizado en total. Uno de los tiros ha sido dentro del área. (Foto: AFP)

El futbolista es uno de los pocos del plantel que tienen memoria de un partido ante los argentinos. En Brasil 2014 ambas selecciones se midieron y fueron los sudamericanos quienes se quedaron con el triunfo con gol de Ángel di María en el alargue.

"En 2014 jugué mi primera Copa del Mundo y el partido contra Argentina no fue el momento más agradable. Jugamos bastante bien, pero encajamos el gol en el minuto 118. Esta vez creo que vamos a ganar. Esta es una nueva generación y el futbol suizo ha mejorado muchísimo", aseveró el centrocampista, aunque se limitó de hablar sobre una revancha o venganza.

Xhaka acumula 399 pases, con un 90% de precisión. Además, registra 10 intentos de ruptura de líneas con un acierto del 60%. (Foto: AFP)

Reconoció que frente a un adversario como Argentina "tenemos que rendir al nivel más alto y lo importante es tener la mentalidad adecuada para el partido. Poca gente está hablando de las virtudes de Suiza, pero todos jugamos en ligas de primer nivel y lo vamos a demostrar", señaló.

"Es un privilegio jugar aquí. Es uno de los mejores momentos de mi carrera. Después de 72 años, que Suiza juegue unos cuartos y contra los campeones del mundo, me llena de orgullo. Pero no estamos aquí solo para estar en la cancha. Vamos a dar lo mejor de nosotros", expresó Xhaka.

El capitán de Suiza, Granit Xhaka, suma 8 intentos de cambio de orientación, con un acierto del 100%. (Foto: AFP)

El capitán habló sobre Ricargo Rodríguez, su compañero de selección desde 2014. "Es un jugador tranquilo que responde muy bien sobre la cancha. Hemos jugado juntos desde 2014, muchos partidos juntos y todos los días rinde al mismo nivel. Por eso, es muy importante para el equipo. Juntos hemos hecho historia", concluyó.

*Con información de agencias.