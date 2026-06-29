Suecia será el equipo "menos favorito" ante Francia, dice Gyökeres

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"Aunque seamos los menos favoritos, creemos en nosotros mismos", dijo este domingo el delantero sueco Viktor Gyökeres en la víspera de que Suecia enfrente el martes en los dieciseisavos de final a Francia, un rival que les exigirá una organización defensiva "casi perfecta".

Suecia se clasificó para el Mundial a través de la repesca y ha vivido una primera fase llena de altibajos, con una goleada 5-1 contra Túnez, una dura derrota por el mismo marcador frente a Países Bajos y un empate 1-1 ante Japón.

La selección francesa es comandada por Kylian Mbappé, quien suma 4 dianas en este torneo, mismas que su compañero Ousmane Dembelé. (Foto: AFP)

A pesar de todo, "creo que debemos creer en nosotros mismos. Hemos visto en muchos partidos de este torneo que podemos ganar (sin ser los favoritos)", afirmó Gyökeres.

"Podemos salir airosos incluso cuando jugamos contra los mejores equipos. Nuestra organización defensiva tiene que ser casi perfecta y, luego, por supuesto, aprovechar las ocasiones que tengamos".

Gyokeres ha sido titular en los tres duelos de Suecia en este Mundial y anotó en el debut ante Túnez. (Foto: AFP)

Al ser consultado por su próximo duelo con William Saliba, defensor francés y su compañero en el Arsenal, dijo que tiene "muchas ganas de verlo y de jugar contra él". "Va a ser divertido", añadió.

Suecia tiene previsto salir este lunes por la tarde de Texas, donde se instaló desde el inicio del torneo, para dirigirse a East Rutherford, Nueva Jersey, donde jugará el partido contra los galos.