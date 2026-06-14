Suecia y Túnez se miden en un duelo que será clave y decisivo

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Suecia y Túnez se ven las caras este domingo en el partido que cerrará el cuarto día de actividades en United 2026.

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Parece temprano para decir que el duelo entre Suecia y Túnez, pactado a las 8:00 p. m., será decisivo para las aspiraciones de ambas escuadras.

Pero en un grupo F que comparten con Países Bajos y Japón, a priori favoritas, el vencedor de esta noche en el Estadio Monterrey podría acariciar los dieciseisavos de final. Aunque en el Mundial todo puede pasar.

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La Azul y Amarilla tuvo un paso de terror en las eliminatorias europeas. Fueron últimas de su grupo con dos empates y cuatro derrotas. El as bajo la manga fue su buen desempeño en la Liga de Naciones, donde, al ser uno de los mejores cuatro líderes, consiguió un acceso al repechaje mundialista.

En esa última oportunidad lograron vencer a Ucrania 3-1 y luego 3-2 a Polonia, dejando a Robert Lewandowski sin la oportunidad de jugar su última copa y sellando su clasificación a la justa norteamericana.

Viktor Gyokeres anotó 21 goles esta temporada con el Arsenal, su primera con el club inglés. (Ig: swemnt)

Los dirigidos por Graham Potter ponen las esperanzas en su poderío ofensivo, con delanteros que han destacado en los últimos años como Viktor Gyokeres (Arsenal) y Alexander Isak (Liverpool).

"No me enfoco en cómo nos ve la gente. Si nos ven o no como favoritos, no nos ocupa. El futbol hay que jugarlo con respeto", dijo el técnico inglés al ser cuestionado por el cartel con el que llegan a este duelo.

La selección africana no llega en su mejor momento a la cita mundialista, pero confía en enderezar el camino. (Foto: AFP)

Túnez, por su parte, no llega en su mejor momento. Cayeron en sus últimos dos amistosos, incluyendo una goleada 5-0 propinada por Bélgica. Además, en la pasada Copa de África, disputada a inicios de año, fueron eliminados por Malí en octavos de final.

Los dirigidos por Sabri Lamouchi tratarán de ser sólidos a nivel defensivo, y con Ellyes Skhiri (Frankfurt) y Hannibal Mejbri (Burnley), sus figuras, intentarán golpear a los suecos.