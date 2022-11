¡Siempre no! Twitter suspende cobro por "cheque azul" debido a cuentas falsas

Twitter ha suspendido el cobro por verificación anunciado por Elon Musk, tras un notorio aumento de cuentas falsas.

Tan solo unos días después de haberlo implementado, Twitter ha tenido que frenar las suscripciones de pago por verificación de las cuentas de usuarios.

Esta medida implementada por Elon Musk, el nuevo dueño de la plataforma, tuvo que ser frenada luego de detectar un aumento en las cuentas que se hacen pasar por marcas importantes.

Twitter suspended its $8 subscription program to combat a growing problem of users impersonating major brands https://t.co/X32dffj7qL — Bloomberg (@business) November 11, 2022

De acuerdo con el medio Bloomberg, los suscriptores actuales seguirán teniendo acceso a su cuenta sin ningún problema.

Además, la compañía restableció las insignias "oficiales" para cuentas de alto perfil, y la insignia gris reapareció debajo de los perfiles de las empresas y principales medios de comunicación.

El cobro por obtener el "cheque azul" ha sido rechazado por muchos usuarios. Incluso celebridades han decidido irse de la aplicación, asegurando que la plataforma era mejor antes de Musk.

¿Para qué sirve?

La verificación de cuenta en Twitter da la pauta para que usuarios puedan distinguir entre cuentas reales de figuras públicas o instituciones.

Por lo que a partir de un pago para obtenerla, cualquier usuario ha accedido a la opción aprovechando la oportunidad para hacerse pasar por otras identidades.

Por su parte, el dueño de Tesla mantiene expectantes a los internautas ante los diversos cambios que se implementarán en los próximos meses.