"Podemos hacerle daño a Brasil", afirma el técnico de Noruega

-

El seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, afirmó este sábado que su equipo puede complicarle las cosas a Brasil en su cruce de octavos de final del Mundial, este domingo en Nueva Jersey, y consideró que la diferencia entre ambas selecciones se había reducido en los últimos años.

"Podemos hacer daño a Brasil si tenemos el día, pero tenemos que dar nuestra mejor versión. Si no, no tenemos ninguna posibilidad", declaró Solbakken en la rueda de prensa previa al partido.

Solbakken confía en sus seleccionados para hacer un buen juego y complicar al cinco veces campeón del mundo. (Foto: Herrelandslaget)

"Brasil sigue siendo la favorita. Pero ya no es la favorita más clara, como hubiera sido hace 2, 3, 4 años", añadió.

El técnico noruego destacó que su selección lleva "una racha muy positiva" en los últimos años. "Tenemos mucha confianza en nosotros mismos, con un buen estilo cuando tenemos el balón", explicó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Herrelandslaget (@herrelandslaget)

Sobre la Canarinha, Solbakken destacó la figura de Vinicius Jr., al que definió como "un portento físico" y comparó con su delantero estrella, Erling Haaland.

"Uno (Haaland) es una máquina, vemos la capacidad de aceleración que tiene, mientras que el otro es como una bailarina que puede bailar con la pelota".

La clave para Noruega estará, según Solbakken, en poner atención en las coberturas defensivas cuando Brasil busque el uno contra uno.