Thiago Almada, la apuesta de Scaloni para acompañar a Messi en el debut

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Con su futuro en el Atlético de Madrid en entredicho, Thiago Almada se ha ganado la confianza de Lionel Scaloni y apunta a socio de Lionel Messi en el debut de Argentina en el Mundial.

A cuatro días de ese duelo ante Argelia, el seleccionador Lionel Scaloni mantiene un ojo en el campo y otro en la enfermería.

#SelecciónMayor Algunas imágenes de la actividad de hoy en el gimnasio del Sporting Kansas.



¡Vamos Selección! pic.twitter.com/FCh50Cd49B — Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 12, 2026

El timonel tiene jugadores tocados en todas las líneas, desde el arquero Emiliano "Dibu" Martínez al delantero Julián Álvarez.

La defensa es la zona más preocupante, con la lesión muscular del lateral zurdo titular, Nicolás Tagliafico, que podría incluso dejarlo fuera del torneo.

En la medular, en cambio, reina la salud y Scaloni sólo debe elegir al sustituto de Ángel Di María, único titular que falta de las finales del Mundial 2022 y Copa América 2024.

El relevo del Fideo, retirado de la Albiceleste, ejercerá de enlace entre el afianzado trío que forman Alexis McAllister, Enzo Fernández y Rodrigo De Paul y el ataque comandado por Messi.

Para esa función Scaloni parece apostar por Thiago Almada, un jugador con un talento indiscutible, pero insuficiente para consolidarse en los esquemas de su compatriota Diego Simeone en el Atlético de Madrid.

Thiago Almada festejó una anotación frente a Islandia, en partido amistoso previo al Mundial 2026. (Foto: AFP)

El técnico ya lo había elogiado después de que marcara el gol del triunfo ante Uruguay en un juego de eliminatorias mundialistas en 2025.

Almada "juega a lo que quiere el equipo", sentenció.

El pasado martes el mediapunta volvió a ver puerta en el último amistoso de Argentina antes de concentrarse en Kansas City, cerrando un triunfo 3-0 ante Islandia con un gol que nació de las botas de Messi.

Pérdida de protagonismo



En Madrid, Almada fue recibido con las puertas abiertas por el Cholo Simeone a inicios de temporada, después de que el Atlético pusiera 25 millones de dólares sobre la mesa para atraerlo desde el Botafogo brasileño.

⚠️ Flamengo DEMONSTRA INTERESSE em Almada; decisão sobre futuro do jogador fica para após a Copa.



Segundo a ESPN Brasil, o Boto deixou bem claro pros empresários do Almada que quer contar com ele no Flamengo já depois da Copa do Mundo.



O próprio Almada não descarta voltar pro… pic.twitter.com/m3tQ9vXoJQ — Informa Fla (@InformaFlaPress) June 12, 2026

El argentino, aún así, aterrizó en la capital española bajo algunas suspicacias por su escasa altura (1,71 metros) y potencia física, si bien Simeone ya había moldeado a su gusto a jugadores de esas características, como Antoine Griezmann.

Pero Almada, de 25 años, no logró convencer a su compatriota y su presencia fue menguando hasta caerse de la titularidad en los últimos meses.

En las semifinales de la Liga de Campeones ante el Arsenal sólo pisó el césped 25 minutos y en total disputó 27 partidos de liga, 16 de ellos como titular, y convirtió tres goles.