TikTok restablece sus servicios, tras propuesta de Donald Trump

-

Trump propone dividir propiedad de TikTok, que restablece el servicio.

TikTok anunció el domingo que está "en proceso de restablecer el servicio" en Estados Unidos apenas horas después de suspenderlo para cumplir con una ley aprobada por el Congreso, y tras un mensaje del presidente electo, Donald Trump, que anunció que postergará la entrada en vigor de la norma.

En un mensaje publicado en su cuenta de la red X (antes Twitter), el grupo agradeció a Trump por garantizar la "claridad y seguridad necesarias" para su actividad y asegurar a los proveedores de servicios de Internet y tiendas de aplicaciones que serían eximidos de las duras sanciones previstas por la ley que determinaba su prohibición si sus propietarios chinos no vendían su filial en Estados Unidos.

STATEMENT FROM TIKTOK:



In agreement with our service providers, TikTok is in the process of restoring service. We thank President Trump for providing the necessary clarity and assurance to our service providers that they will face no penalties providing TikTok to over 170… — TikTok Policy (@TikTokPolicy) January 19, 2025

Tras la desconexión de TikTok, Trump anunció que al asumir el lunes suspenderá la cuestionada ley y propuso que la plataforma sea controlada en un 50% por accionistas estadounidenses.

View this post on Instagram A post shared by Carlos lopez portillo (@lopeztips53)

La norma votada por el Congreso en 2024 entró en vigor el domingo y TikTok dejó de funcionar en Estados Unidos, por lo que la plataforma de videos cortos dejó de estar accesible para más de 170 millones de usuarios.

La ley, sin embargo, incluye una cláusula que permite instaurar un plazo de 90 días si la Casa Blanca puede mostrar progresos hacia un acuerdo viable, aunque ByteDance, empresa china matriz de TikTok, ha rechazado hasta ahora cualquier venta.

Tiempo y negocios

"Me gustaría que Estados Unidos tuviera la propiedad de 50% de una empresa conjunta", dijo el magnate republicano en su red Truth Social.

Indicó además que el decreto que emitirá el lunes extenderá el tiempo para una prohibición. "De ese modo podemos alcanzar un acuerdo", explicó.

Trump señaló que su "idea inicial" es crear "una joint venture entre los actuales propietarios" de TikTok "y/o nuevos propietarios, por medio de la cual Estados Unidos obtendría 50% de la propiedad de la empresa conjunta".

De ese modo el valor de la plataforma podría escalar a "cientos de miles de millones de dólares. Tal vez billones", estimó Trump.

El republicano discutió por teléfono sobre TikTok con el presidente chino, Xi Jinping, el viernes.

TikTok desconectado

Luego de meses de batalla judicial, la Corte Suprema estadounidense avaló por unanimidad el viernes una legislación que prohíbe la red social a partir del domingo si sus propietarios chinos no la ceden en venta.

El máximo tribunal estableció que la ley no atenta contra el derecho a la libertad de expresión y que el gobierno estadounidense ha demostrado que son legítimas sus preocupaciones sobre seguridad debido a la propiedad china de la plataforma.

"No hay duda de que, para más de 170 millones de estadounidenses, TikTok ofrece una importante vía para expresarse", consideraron los jueces. "Pero el Congreso ha determinado que la cesión (de la propiedad) es necesaria para abordar sus bien fundadas preocupaciones sobre la seguridad nacional en cuanto a las prácticas de recopilación de datos de TikTok y su relación con un adversario extranjero".

TikTok desconectó el acceso a sus usuarios en Estados Unidos a última hora del sábado.

"Se ha aplicado una ley que prohíbe TikTok en Estados Unidos. Esto significa que ya no puedes usar TikTok en este momento", advertía un mensaje al intentar conectarse a la popular plataforma de videos cortos.

Esta red social se hizo popular por su capacidad de transformar a usuarios comunes en celebridades mundiales cuando un video se hace viral.

Además de TikTok, todas las aplicaciones de ByteDance en Estados Unidos fueron apagadas, en particular otra red social llamada Lemon8, a la que migraron varios "tiktokers".

La ley en cuestión fue concebida como una respuesta a la creencia generalizada en Washington de que TikTok está siendo utilizada por China con fines de espionaje o propaganda.

Ofertas sobre la mesa



El empresario Frank McCourt está dispuesto a invertir 20,000 millones de dólares con otros socios por las actividades de la plataforma en Estados Unidos, sin su poderoso algoritmo.

La compañía emergente de inteligencia artificial Perplexity AI presentó una oferta a ByteDance para fusionarse con la filial estadounidense de TikTok, indicó a la AFP una fuente cercana al asunto.

Si bien la propuesta de Perplexity AI no especifica una cantidad por TikTok, "no puedo imaginarme un acuerdo por menos de 50,000 millones de dólares", explicó.

*Con información de AFP