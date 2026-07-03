¡20 años de cárcel! Tribunal condena a alias La Tiradora por ataque en zona 18

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Kimberly Rodas Martínez, conocida como "La Tiradora" fue condenada a 20 años de prisión por el delito de asesinato en grado de tentativa.

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El Tribunal Décimo de Sentencia Penal, condenó a 20 años de prisión a Kimberly Dayan Carolina Rodas Martínez, alias "La Tiradora", por el delito de asesinato en grado de tentativa, cometido contra David Fernando Peñalonzo Escobar durante un atentado en la zona 18.

Según la investigación del Ministerio Público (MP), Rodas Martínez participó, junto a otra persona que aún no sido identificado, en un atentado contra Peñalonzo el 14 de mayo 2025 en la colonia Kennedy, zona 18, en donde la acusada disparó en varias ocasiones por la espalda a la víctima, quien fue traslada hacia un centro asistencial.

Además, se indicó que durante el atentado la hoy condenada intentó escapar abordó de una motocicleta, sin embargo, en la huida colisionó junto a su cómplice contra un vehículo, por lo que tuvieron que seguir a pie.

Inicialmente, el MP presentó la acusación contra Rodas Martínez por el delito de asesinato, pero al conocer que la víctima sobrevivió al atentado, le fue modificada esta figura por el de asesinato en grado de tentativa.

Inicialmente, el MP había presentado la acusación contra alias La Tiradora por asesinato, sin embargo, al sobrevivir la víctima se modificó por asesinato en grado de tentativa. (Foto: Wilder López/Soy502)

Decisión del juez

Este extremo fue expuesto por el juez presidente del Tribunal, Eduardo Maldonado, al asegurar que se logró comprobar la participación de Rodas Martínez en el hecho, según los rasgos físicos observados en los fotogramas presentados por el MP.

Agregó el juzgador que, al utilizar un vehículo, en este caso de dos ruedas, para huir del lugar en donde se cometió el hecho, se tiene planificada una fuga, por lo que existe la intención de ejecutar esa acción.

De esta cuenta, el Tribunal Décimo de Sentencia impuso 20 años de prisión inconmutables, incluido el agravante de preparación para la fuga.

También, se le decreto como pena accesoria la suspensión de sus derechos políticos en tanto dure la sentencia.

Kimberly Dayan Carolina Rodas Martínez, alias "La Tiradora", fue condenada a 20 años de prisión por el delito de asesinato en grado de tentativa, por el Tribunal Décimo de Setencia Penal. (Video: Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/EWfIkCHO77 — Cristobal Veliz (@cristoveliz) July 3, 2026

¿Quién es alias "La Tiradora"?

Según la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), a Rodas la vinculan con al menos cuatro ataques armados ocurridos en la colonia Kennedy y se le señala de presunta participación como sicaria de la pandilla del Barrio 18, que abordaba taxis para trasladarse al lugar de ataques, para luego huir en una motocicleta con facilidad.

Desde el 2019, "La Tiradora" como se le conoce, había sido requerida por la justicia sindicada de extorsión.