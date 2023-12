¡Un tsunami de basura! El video del río Las Vacas que se vuelve viral

-

Boyan Slat, fundador del proyecto "The Ocean Cleanup", compartió un video del "tsunami de basura" en el río Las Vacas.

Boyan Slat, CEO y fundador del proyecto "The Ocean Cleanup", compartió en la red social "X", antes Twitter, un video sobre su momento favorito del 2023, en donde destaca el trabajo para rescatar el río Las Vacas.

"The Ocean Cleanup" tiene como misión deshacerse de los desechos de plástico en el océano. El fundador compartió que su momento preferido sería cuando lograron por primera vez de forma satisfactoria interceptar un "tsunami de basura" en este río de Guatemala.

Mira el video:

My favorite moment of 2023:

the first time we successfully intercepted a trash tsunami in the Las Vacas river in Guatemala. pic.twitter.com/LnMNoQ4Glk — Boyan Slat (@BoyanSlat) December 27, 2023

Las reacciones en redes sociales

El video llamó la atención de los usuarios, alcanzando más de 49 mil reproducciones en apenas unas horas de haber sido publicado.

La reacción de algunos usuarios guatemaltecos es catalogar el evento como algo "vergonzoso", compartiendo mensajes como: "Así de sucios somos", "Qué vergüenza" y "Por eso dicen que somos Guatepeor".

Los logros de "The Ocean Cleanup" en Guatemala

The Ocean Cleanup ha trabajado en conjunto con la Municipalidad de Guatemala para unir esfuerzos y así extraer y eliminar los desechos plásticos que contaminan el río Las Vacas.

En el 2022, "The Ocean Cleanup" intentó por primera vez frenar estos "tsunamis de basura" que provenían del río Las Vacas y llegaban hasta el río Motagua, alcanzando el mar Caribe. Así fue como colocaron una barricada de 8 metros de altura en el río Motagua, que estaba diseñada para dejar pasar el agua, pero bloquear los desechos. Sin embargo, esto no funcionó y decidieron mover sus esfuerzos al río Las Vacas.

El 31 de julio, el proyecto alcanzó un nuevo récord de recolección de basura, llenando 85 camiones y evitando que los desechos contaminaran el mar Caribe.

Según un convenio firmado entre la municipalidad y la organización internacional, los trabajos para facilitar y fortalecer la extracción y gestión de residuos plásticos durarían hasta el 2028.