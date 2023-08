Así es como "The Ocean Cleanup" intenta rescatar el río Las Vacas (video)

-

Rompiendo un récord, así es como The Ocean Cleanup remueve desechos en el río Las Vacas.

El 31 de julio la entidad internacional The Ocean Cleanup realizó una intervención para remover desechos en el río Las Vacas en Guatemala, llenando 85 camiones con basura, evitando que esta llegara al Mar Caribe.

El CEO de la entidad, Boyan Slat, compartió en redes sociales el "récord de extracción" que equivale a medio millón de libras.

Another look at Monday’s record extraction day (half a million lbs!) in Guatemala: pic.twitter.com/2aRF7FLU7X — Boyan Slat (@BoyanSlat) August 3, 2023

INTERCEPTOR 006: BIGGEST CATCH SO FAR



On Monday, July 31, we hit a new record in the Rio Las Vacas, Guatemala: 85 truckloads of trash removed and prevented from reaching the Caribbean Sea - all in a single day. pic.twitter.com/SO9PyzEDKg — The Ocean Cleanup (@TheOceanCleanup) August 2, 2023

El 2 de junio se instaló la barricada que previene la salida de desechos plásticos, y que se puso a prueba durante la temporada de lluvias en el país con el objetivo de evitar un "tsunami" de desechos que llegaría al río Motagua.

El proyecto trabaja en conjunto con la Municipalidad de Guatemala quienes les ofrecieron apoyo, gestión y coordinación mutua para la limpieza.

Slat habló con Soy502 en junio del 2022 para explicar porque veía necesario hacer este proyecto en Guatemala.

Boyan Slat, fundador de The Ocean Cleanup. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

"Guatemala es un país muy bonito, es uno de los más hermosos en los que he estado y por eso es importante mantenerlo limpio. Estamos contentos en apoyar en la solución para que juntos podamos reconvertir este río en el más contaminante del mundo al más limpio", explicó.