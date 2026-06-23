Tuchel destaca "altísimo respeto" entre jugadores ingleses

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El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel destacó en conferencia de prensa el buen ambiente dentro del camerino y el compromiso de sus jugadores para dar un buen espectáculo en el Mundial, donde buscarán levantar la Copa después de 60 años de su única estrella.

A manos llenas, Tuchel alabó a Jude Bellingham por el compromiso que ha mostrado con el equipo, así como la competencia interna "respetuosa" que existe por formar parte del once titular frente a Ghana.

Inglaterra completó 421 pases frente a Croacia en la victoria 4-2 de la primera jornada. (Foto: AFP)

"Es el escenario en el que se esfuerza, en el que le encanta competir, y en el que se compromete plenamente con la idea de que hacemos esto como un equipo", declaró.

Tras la victoria contra Croacia, dijo que estaba satisfecho porque la afición había visto la amistad que existe dentro del equipo. "Que todos se alegraran cuando Marcus anotó, y que Anthony fuera uno de los primeros en salir del banquillo para felicitarlo...", declaró el técnico alemán, dando a entender el compromiso de sus jugadores sin importar si son titulares o si terminan o no el partido.

Declan Rice fue el futbolista que hizo más centros en el Inglaterra-Croacia, con 9 en total. (Foto: AFP)

Sobre Harry Kane y Declan Rice, sostuvo que son "jugadores clave" de la selección inglesa, con los que buscará garantizar el pase a dieciseisavos.

Pese a hablar muy bien de su equipo, no dio pistas sobre el cuadro titular para medirse ante los africanos en la segunda jornada, aunque si aclaró que cuenta con toda la plantilla.

De los 22 remates a puerta, Inglaterra completó 11 en su primera aparición en United 2026. (Foto: AFP)

Expresó, además, que los rivales en turno serán un gran desafío, sobre todo por su potencia física y capacidad en el contragolpe. "Ghana tiene jugadores excepcionales en su plantilla", dijo Tuchel, y agregó que la presencia de Carlos Queiroz en el banquillo es determinante.

Los Tres Leones cobraron 8 tiros de esquina en su debut mundialista. (Foto: AFP)

Junto a Tuchel, Rice compareció ante la prensa y advirtió que ha llegado al Mundial con "muchísima confianza".

Aseguró que el segundo tiempo ante Croacia, "fueron los 45 mejores minutos con Thomas como entrenador" y que, de mantener el nivel, Inglaterra puede vencer a cualquier rival que se les presente.