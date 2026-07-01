Tuchel: “Lo importante es ofrecer nuestra mejor versión”

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Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, confirmó este martes que sus dirigidos y él han asumido la posición de favoritos en la llave de dieciseisavos de final, en la que se medirán contra RD del Congo, además señaló que están concentrados en sus "propias expectativas".

"Ellos pueden asumir el papel de no favoritos. Lo importante es aceptar todo esto, centrarse en aquello que podemos controlar y ofrecer nuestra mejor versión", explicó Tuchel en conferencia de prensa.

La portería de Inglaterra ha registrado 45 acciones del arquero dentro del área y 35, fuera de ella. (Foto: AFP)

"Considero un privilegio vivir momentos así. Creo que simplemente debemos aceptarlo: somos los favoritos y jugamos contra nuestras propias expectativas. Esperamos llegar más allá de los dieciseisavos de final. ¿Por qué no iban a esperar lo mismo nuestros aficionados?", agregó el entrenador.

Tuchel negó que su equipo se sienta despreocupado por el rival africano, al contrario, advirtió que son un duro desafío.

La Federación Inglesa de Futbol cuenta con un programa para que todos sus equipos entrenen constantemente los tiros desde el punto penal. (Foto: AFP)

"Creo que se percibe en nuestra forma de hablar, en lo que sabemos sobre el Congo y en cómo nos preparamos. No hay ni un ápice de exceso de confianza en el modo en que afrontamos este partido", aclaró.

Tuchel confirmó que ni Reece James ni Jarell Quansah podrán sumar minutos este miércoles, debido a molestias físicas. También comentó que el resto de los futbolistas están a su disposición.

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Al ser consultado sobre lo que espera de los rivales, el seleccionador dijo que cree que Congo planteará un "bloque compacto", un esquema 5-3-2 y aseveró que son peligrosos, sobre todo en el contragolpe.

Inglaterra acumuló 612 recepciones de balón bajo presión, en los primeros 3 juegos del Mundial 2026. (Foto: AFP)

"No dudan en enviar balones largos a la espalda de la defensa, buscando un juego de carreras y de disputa de segundas jugadas", amplió.

Afirmó sin vacilar que Inglaterra está preparado para lo que venga, sin embargo, aclaró que lo ideal sería ganar en los 90 minutos. "Si hace falta llegar a los 120 o a los penales, estamos preparados", concluyó.