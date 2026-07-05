Tuchel espera un complicado arranque de partido para Inglaterra contra México

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El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, espera un partido exigente frente a México en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El alemán considera que la altitud del estadio Ciudad de México será un factor a superar, especialmente durante el arranque del encuentro.

"Para nosotros los primeros 15 o 20 minutos serán difíciles. México empieza impetuoso en su territorio. Lo superaremos y después estaremos mejor", afirmó el técnico alemán este sábado en conferencia de prensa.

Tuchel reconoció que la altura de la capital mexicana, ubicada a 2,240 metros sobre el nivel del mar, le provocó un ligero dolor de cabeza y dificultades para dormir, aunque aseguró que tanto él como sus jugadores se han adaptado bien tras entrenar en las instalaciones de Pumas.

"People were very friendly, very respectful, very emotional. Amazing training facility today, beautiful environment."



Thomas on our time in Mexico so far ahead of tomorrow's game pic.twitter.com/nsfGs8l5jb — England (@England) July 5, 2026

El estratega también elogió el nivel del Tri. "Sabemos todo de México. Está entre los diez mejores del ranquin mundial, presiona, rota mucho y es peligroso en las jugadas a balón parado. Lo respetamos, pero confiamos en nosotros", señaló.

Sobre el ambiente que espera en el Azteca, Tuchel agradeció la hospitalidad de la afición mexicana y calificó el duelo como "un partido icónico en un estadio icónico".

El estratega alemán supervisando el entrenamiento del cuadro británico. (Foto: AFP)

El entrenador descartó que el encuentro represente una revancha por la eliminación sufrida ante Argentina en el Mundial de 1986. "No tiene sentido hablar de revancha después de tanto tiempo", sentenció.

Por su parte, el mediocampista Jordan Henderson aseguró que Inglaterra está lista para afrontar el reto. "México es un equipo robusto y será un partido difícil, pero estamos preparados", concluyó.