Tuti Furlán reaparece y se sincera sobre el Covid-19: "!Sí, me dio el bicho!"

Tuti Furlán reveló en su canal de Youtube que ella y su esposo se contagiaron por Covid-19 y contó cómo atravesó la situación, cuáles fueron sus síntomas y cómo se encuentran ambos ahora.

Entre algunos detalles de su experiencia la comunicadora se quebrantó y no pudo evitar llorar, externando sus miedos y los momentos de angustia que vivió por la salud de su esposo quien presentó complicaciones serias.

También habló de los primeros signos de la enfermedad y las secuelas a las que se han enfrentando luego de superar la crisis.

Tuti se emocionó hasta las lágrimas. (Foto: Youtube)

"Pues, sí, hace un mes exactamente empecé con algunos síntomas de fiebre (yo no soy de fiebres), de cuerpo cortado, la piel muy sensible y sí, me dio el bicho, me vino a visitar el bicho a mi y a mi esposo y ha sido un camino muy interesante", dijo a sus seguidores en una transmisión en vivo donde abrió su corazón.

"Por eso me desaparecí, dejé de publicar blogs por un tiempo, me di el tiempo de descansar y de dejar de producir para que mi cuerpo reparara", dijo.

Tuti explicó que tuvo los síntomas más fuertes por una semana y luego experimentó cansancio y "una nebulosa mental, una mente muy dispersa... imagínense, me cansaba al hablar", dijo entre risas.

"A los 4 o 5 días perdí el olfato, aún lo estoy recuperando, todavía hay ciertos alimentos que no termino de sentir al 100% pero estoy recuperada".

Su esposo, contrario a ella, presentó problemas pulmonares y neumonía: "todavía no se le escucha bien su voz pero está más recuperado, ya pasamos el momento difícil", dijo.

Furlán agregó que quiso compartir la experiencia pues aprendió mucho a partir de la forma en la que su esposo tuvo que superar la crisis, él necesitó inyecciones, antibióticos, placas y monitoreo constante de sus pulmones ya que su situación fue muy riesgosa.

Tuti contó entre lágrima cómo atravesó su esposo la enfermedad. (Foto: Youtube)

"La primera noche que escuché a Carlos respirar muy poquito y que se atragantaba con la tos, en mi cabeza se fue al hospital, falleció una y mil veces y yo no dormía nada", dijo entre lágrimas y confesando sus miedos.

"Lloramos juntos y nos apoyamos lo más que pudimos, aprendimos a no adelantarnos en nuestra mente, pasito a pasito, no es fácil", dijo.

"Nos llenaron de amor, nos bañaron de amor, la familia, los amigos, sensible a más no poder, este 'pasito a pasito' me mostró en que había momentos en que necesitaba llorar, alejarme, no platicar", dijo totalmente quebrantada y emocional.

En sus redes sociales y con una fotografía agradeció a todas las personas que la hicieron sentir amada:

"Paso para dar gracias a cada uno de ustedes por esa lluvia de amor que hemos recibido Carlos y yo... son maravillosos compañeros de nuestro camino y viva prueba de la generosidad que existe en la vida, ¡gracias!".

ASÍ COMPARTIÓ SU HISTORIA: