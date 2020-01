Un hombre vecino captó con su teléfono celular un helicóptero dando vueltas sobre su casa, sin imaginar que se trataba de la aeronave era en la que viajaba Kobe Bryant, su hija en Glendale, California y nueve personas más. La aeronave se estrelló poco después sin dejar sobrevivientes.

El video fue captado desde el patio de su casa y le pareció, hasta cierto punto, algo normal debido al mal clima pues una densa neblina cubría el cielo. El helicóptero daba vueltas y no hacía movimientos bruscos. No pensó que este tendría un desenlace fatal que conmocionó al mundo entero.

I try and video /photograph all the weird stuff happening above my house in Glendale,CA. Unfortunately this morning I didn’t realize I was filming the helicopter Kobe Bryant, his daughter and others were in 31 minutes before they crashed . RIP pic.twitter.com/8zdiplvEbv — THEIR ONLY DREAMS (@theironlydreams) January 27, 2020

"Intento filmar / fotografiar todas las cosas raras que suceden sobre mi casa en Glendale, California. Desafortunadamente, esta mañana no me di cuenta de que estaba filmando el helicóptero Kobe Bryant, su hija y otros que estaban allí, 31 minutos antes de que se estrellaran. Q.E.P.D", escribió el usuario @theironlydreams en twitter.

El video desató todo tipo de comentarios y de inmediato se viralizó. Las autoridades no confirmaron, pero tampoco desmintieron la veracidad del clip que ya le dio la vuelta al mundo.