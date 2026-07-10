El muro de Unai Simón se derrumba ante Bélgica y su récord queda en 650 minutos

-

La muralla defensiva de Unai Simón llegó a su fin ante Bélgica, en los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 y su récord quedó en 650 minutos de imbatibilidad.

El guardameta de la selección de España estableció una marca histórica de 650 minutos consecutivos sin recibir anotaciones, pulverizando el récord absoluto en la historia de las Copas del Mundo que ostentaba el italiano Walter Zenga con 517 minutos desde Italia 1990.

el récord mundial de Unai Simón queda fijado en 650 minutos.



1-1



La Copa del Mundo es esto. Te llegan una vez y te liquidan. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 10, 2026

La legendaria imbatibilidad del guardameta comenzó en Catar 2022, tras el último tanto recibido del japonés Ao Tanaka en la fase de grupos. Desde ese preciso instante, encadenó minutos de máxima tensión sin recoger el balón del fondo de su red: resistió el resto de aquel encuentro, los interminable 120 minutos de octavos frente a Marruecos, la fase de grupos íntegra de esta edición mundialista frente a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay, además de los exigentes cruces eliminatorios ante Austria y Portugal.

En ese trayecto triunfal, Simón también rebasó con solvencia la anterior marca nacional que pertenecía a Iker Casillas con 476 minutos.

Sigue el minuto a minuto del partido entre España y Bélgica, en los cuartos de final del Mundial 2026.

Sin embargo, el histórico muro defensivo terminó por derrumbarse en los cuartos de final del torneo actual. Fue el delantero belga Charles De Ketelaere quien rompió el maleficio con un certero cabezazo en el minuto 41 del encuentro, poniendo fin a una racha inolvidable que ya forma parte de los anales del fútbol internacional y consagrando a Simón como leyenda.