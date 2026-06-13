Uruguay prepara su debut: Viñas define la intensidad como clave ante Arabia Saudita

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Uruguay buscará imponer vértigo en su debut en el Mundial de Norteamérica 2026 ante Arabia Saudita, un rival "muy complicado" que exigirá precisión a la Celeste de Marcelo Bielsa, dijo este sábado el delantero Federico Viñas.

El combinado charrúa hará su estreno mundialista el lunes en Miami ante un Arabia Saudita que en Catar 2022 dio la gran sorpresa al ganar el primer duelo a Argentina.

¿Por qué ilusionarse? Que lo conteste Fede Viñas pic.twitter.com/vd4hXQPNT1 — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 13, 2026

Cuál será la clave de Uruguay ante los saudíes: la "intensidad", aseguró el delantero centro del Real Oviedo español a periodistas, desde el centro de entrenamiento de los charrúas en la mexicana Playa del Carmen.

"Marcelo siempre pide intensidad a los delanteros, siempre presionar alto, desgastar a los centrales, a los rivales", dijo el atacante en la antesala del debut de la Celeste en el Grupo H, que completan Cabo Verde y la poderosa España.

Consultado sobre la posibilidad de que Bielsa lo incluya en el equipo titular junto a Darwin Núñez, el jugador aseguró que sin problemas puede jugar "con un nueve al lado".

"En momentos de mi carrera lo he hecho, con dos nueves es repartirse las tareas, repartirse las tensiones", aseguró el jugador de 27 años.

Uruguay llegará al debut golpeado por las lesiones y la falta de rodaje de Núñez, su gran figura en ataque.

Giorgian De Arrascaeta, clave en la generación de futbol en el mediocampo, y Ronald Araujo, pilar de la defensa, se recuperan de lesiones musculares.

Contando las horas, se viene el debut pic.twitter.com/Ohob7eMLsh — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 13, 2026

Tanto el mediocampista del Flamengo como el capitán del FC Barcelona esperan recuperarse para aportar a una selección que en Catar decepcionó al quedar eliminado en la fase de grupos.