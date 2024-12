¿Le vació la cuenta? Exesposa de Daddy Yankee saca millonaria suma de dinero

-

La exesposa de Daddy Yankee, Mireddys González, habría sacado una millonaria cantidad de dinero de las cuentas de empresa del famoso sin permiso.

OTRAS NOTICIAS: Daddy Yankee anuncia su divorcio

Raymond Ayala tomó acciones legales contra su exesposa y excuñada, por un supuesto desfalco de 100 millones de dólares, alrededor de Q750 millones.

El abogado del padre del reguetón que fue noticia al hacerse cristiano, lanzó un comunicado donde afirma lo ocurrido.

Las hermanas González habrían transferido la fuerte cantidad de cuentas de las empresas corporativas de "El Cartel Records" y "Los Cangris" a sus cuentas personales.

Al parecer, desde hace un año y medio Daddy Yankee había solicitado acceso a las cuentas bancarias para conocer las finanzas y gestiones corporativas relacionadas con su empresa, pues no podía hacerlo, sin embargo, sus solicitudes fueron ignoradas.

Mireddys respondió en su Instagram ante las acusaciones:

"Tengo el compromiso como esposa aún por más de 30 años y compañera de trabajo de Ramón Ayala. Les informo con la integridad y verdad que vivo día a día en el camino de Papá Dios, que por causas irreconciliables con Ramón, estamos en proceso de divorcio. Hoy, con toda la paz que papá Dios me da, comprendo que una verdadera transformación no es aparentar, sino vivir un nuevo estilo de vida en armonía, es lo que en verdad demuestra a que Dios le servimos. Esto es lo único que importa, no los intentos, sino los hechos", escribió.

"Les pido respeto para toda nuestra familia, para poder concluir correctamente este proceso ante la justicia del hombre. Pero quiero aclarar que como hija de Dios, nunca permitiré difamaciones hacia mi persona, venga de quien venga. Yo quiero regirme por la justicia y la verdad únicamente", puntualizó.

La noticia de divorcio

A inicio de diciembre de 2024 Daddy Yankee sorprendió a los seguidores al anunciar su separación de su esposa Mireddys González.

"Después de más de dos décadas y luego de muchos meses de intentar salvar mi matrimonio, el cual compartimos mi esposa y yo, hoy mis abogados responden a la petición de divorcio recibida por parte de Mireddys. Mi fe en Cristo ha sido mi refugio en todo momento y fue una guía constante mientras intentamos superar nuestras diferencias", expresó.

MIRA:

TE PUEDE INTERESAR

"De Guatemala a Guatepeor", el mensaje de un influencer colombiano